Favoriser la protection des consommateurs : le Natural Diamond Council lance la nouvelle édition du portail en ligne du programme ASSURE 2.0

Découvrez les derniers appareils testés, découvrez-en davantage sur notre dernière démonstration et apprenez comment soumettre votre instrument de vérification des diamants à des tests.

NEW YORK et LONDRES, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Natural Diamond Council (NDC) a annoncé le lancement du nouveau portail en ligne ASSURE 2.0 . Le portail mis à jour permet à tous les acheteurs d'instruments de vérification des diamants de parcourir le répertoire, de comprendre les caractéristiques et d'analyser les résultats de la nouvelle série de tests ASSURE.

Chaque instrument de vérification des diamants présente des avantages uniques et le choix de l'appareil à acheter peut être une tâche décourageante. Le programme ASSURE représente le régime ultime pour le test des instruments de vérification des diamants, fournissant à tous les acteurs de l'industrie du diamant des données objectives lorsqu'ils envisagent d'acheter ou d'utiliser un instrument de vérification des diamants spécifique.

Le portail ASSURE 2.0 et son répertoire présentent les résultats des tests des instruments de vérification des diamants sur un échantillon ASSURE actualisé de diamants naturels, de diamants synthétiques et de simulants de diamants de différentes tailles. Cet échantillon ASSURE a été soigneusement sélectionné pour refléter les produits actuellement en circulation sur le marché, ainsi que les pierres individuelles qui anticipent les tendances futures et posent certains des plus grands défis aux instruments de vérification du diamant. Le programme comprend également des tests de bijoux sertis de diamants, avec des pierres montées à dos ouvert et fermé incluses dans le régime de test.

Un système de filtrage amélioré du répertoire ASSURE 2.0 permet aux acheteurs d'instruments de vérification de diamants de passer facilement en revue les instruments en fonction de leurs principaux besoins : types de diamants utilisés, volumes de diamants traités, taille de l'appareil, niveau d'expertise requis, etc. En termes de lecture des résultats, les principales métriques à analyser sont les suivantes : le taux de faux positifs (le taux de faux positifs optimal pour les diamants est de 0 % lorsqu'aucun diamant synthétique, ou simulant un diamant, n'est classé comme diamant naturel) ; le taux de renvoi des diamants (le taux de renvoi optimal pour les diamants est de 0 % lorsqu'aucun diamant n'est renvoyé pour des tests supplémentaires) ; et la précision des diamants (la précision optimale des diamants est de 100 % lorsque tous les diamants sont correctement classés comme diamant).

Le nouveau portail fournit également plus de détails sur le programme ASSURE 2.0 ainsi que des informations générales sur la manière de protéger l'intégrité des diamants. L'accès aux résultats des tests publiés précédemment sera maintenu dans un répertoire ASSURE 1.0 distinct à des fins de référence.

Le Natural Diamond Council continuera également à soutenir les initiatives nationales et locales visant à promouvoir l'utilisation des instruments de vérification des diamants et à organiser des démonstrations en situation réelle.

Le dernier événement de ce type s'est déroulé à Londres, du 20 juin au 29 juillet, sous l'égide de la London Diamond Bourse. Il a offert aux membres de l'industrie du diamant et de la joaillerie la possibilité d'essayer de nombreux instruments de vérification de diamants disponibles aujourd'hui. Les visiteurs en ont également appris davantage sur les instruments de vérification des diamants et sur la manière de protéger l'intégrité de leur pipeline auprès de la gemmologue indépendante Charlotte Rose.

« Au centre de la protection des consommateurs se trouve la capacité de distinguer les diamants naturels, les diamants cultivés en laboratoire et les simulants de diamants. Le succès de la démonstration ASSURE à Londres démontre l'engagement commun à assurer la confiance des consommateurs dans l'ensemble de l'industrie de la bijouterie. Le Royaume-Uni a adopté une position ferme à ce sujet, ce qui est positif pour l'industrie du diamant naturel. Il s'agit d'un développement positif qui fera avancer l'industrie d'une manière qui profitera à tous. » David Kellie, PDG, Natural Diamond Council

« Nous avons été ravis de la participation du commerce et des bijoutiers indépendants, dont beaucoup ont traversé le pays et sont venus de l'étranger pour assister à la conférence. Les réactions ont été positives et beaucoup ont fait des commentaires sur la grande variété de machines disponibles pour convenir à toutes les tailles d'entreprises et à tous les budgets. Nous nous attendons à voir une augmentation de la prévalence des instruments de vérification de diamants dans le commerce de la bijouterie britannique grâce à la démonstration ASSURE. » Alan Cohen, Président, London Diamond Bourse

« Le renforcement des capacités de l'industrie pour vérifier correctement les diamants naturels et garantir l'intégrité des filières est essentiel pour protéger la confiance des consommateurs, et tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement doivent assumer cette responsabilité. » Raluca Anghel, responsable des affaires extérieures et des relations avec l'industrie, Natural Diamond Council

Les fabricants d'instruments de vérification de diamants sont désormais invités à soumettre à la fois de nouveaux instruments et des instruments existants qui ont déjà été testés mais dont la certification ASSURE Tested expire après leur période de validité de 2 ans. Nous encourageons également toutes les associations intéressées à soutenir notre mission et à s'associer à nous pour organiser les démonstrations du programme ASSURE à nous contacter.

Retrouverez la liste des instruments testés par ASSURE ici .

Contact du programme ASSURE : [email protected] .

Pour les collaborations stratégiques, veuillez contacter [email protected]

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos du Natural Diamond Council (NDC)

Le Natural Diamond Council (NDC) inspire et informe les consommateurs sur le monde incroyable des diamants naturels par le biais de sa plateforme Only Natural Diamonds. Cette plateforme est l'éditeur de référence pour tout ce qui concerne les diamants naturels, notamment les célébrités et la culture pop, les diamants épiques et les tendances en matière de bijoux, de fiançailles et de mariages, ainsi que les guides d'achat de diamants.

Le NDC soutient l'intégrité de l'industrie du diamant naturel en offrant une transparence et un aperçu de l'évolution de ce secteur et de ses engagements à l'améliorer. Le NDC est une organisation mondiale dont les membres exercent leurs activités sur quatre continents et dans dix pays, dont le Canada, l'Afrique du Sud et le Botswana. Leurs activités soutiennent les moyens de subsistance de 10 millions d'employés de l'industrie et de leurs familles dans le monde entier.

Le NDC opère aux États-Unis, en Chine, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Europe.

À propos du programme ASSURE

Le programme ASSURE est un régime de test pour les instruments de vérification des diamants, qui offre

des informations fiables, approuvées par une tierce partie, pour soutenir les décisions d'achat. Un instrument de vérification

de diamant est un dispositif utilisé pour séparer et/ou identifier les diamants des diamants

synthétiques. Ils sont également connus sous le nom de dispositifs de dépistage des diamants synthétiques ou de détection des diamants synthétiques.

Le programme ASSURE est conçu pour protéger les consommateurs, maintenir leur confiance et préserver l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement en diamants naturels.

Le programme ASSURE évalue la performance relative des instruments de vérification des diamants disponibles sur le marché et les résultats peuvent être consultés dans le répertoire ASSURE .

À propos de la London Diamond Bourse

La London Diamond Bourse (membre de la World Federation of Diamond Bourses) est une institution exclusive, dont l'histoire, les traditions et les installations la rendent unique au Royaume-Uni. Nos membres souscrivent et sont liés par notre code de conduite historique qui inclut l'intégrité, l'obligation morale, les normes commerciales les plus élevées et les meilleures pratiques commerciales. La London Diamond Bourse est reconnue par le Foreign and Commonwealth office comme une organisation commerciale.

