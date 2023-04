Favorito entre las celebridades y sede oficial del PGA Tour, Vidanta Nuevo Vallarta es un extraordinario resort con lujosas amenidades

A su llegada al PGA Tour Mexico Open at Vidanta, Jon Rahm confirmó su agradecimiento por la hospitalidad mexicana: "Me hacen querer regresar".

El Vicepresidente Senior de Asuntos de Negocios de Torneos del PGA TOUR felicita a Vidanta por ser un extraordinario anfitrión.

BAHÍA DE BANDERAS, Mexico, 29 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Rodeado por las montañas, ríos y el Océano Pacífico, se encuentra uno de los destinos turísticos más espectaculares y lujosos del mundo, Vidanta Nuevo Vallarta , sede del evento oficial del PGA Tour Mexico Open at Vidanta.

Vidanta Nuevo Vallarta es uno de los destinos favoritos entre jugadores profesionales de golf, celebridades y familias de todo el mundo que buscan disfrutar de sus vacaciones al estilo Vidanta.

Jon Rahm reitera su amor por la hospitalidad mexicana Presencia de jugadores mexicanos en el Mexico Open at Vidanta

"Tengo la oportunidad de viajar entre 35 y 40 semanas al año, y decir que este lugar es especial, sería quedarse corto. Así que, muchas felicidades, Vidanta" comentó John Norris, Vicepresidente Senior del PGA Tour, Tournament Business Affairs.

Con un enfoque único en la hospitalidad de lujo y con raíces en la calidez y el corazón de los mexicanos, este extraordinario resort ofrece innumerables opciones de entretenimiento, así como experiencias únicas, una oferta de golf inigualable, instalaciones de alta gama, tres magníficos spas, impresionantes albercas, un centro comercial, un mercado gourmet y más de 35 restaurantes y bares para que los huéspedes puedan elegir.

"De lo que hablo muchas veces es de la hospitalidad y el trato que me han dado, no sólo aquí en Vidanta sino también en México. Siempre ha sido muy especial, y esa es la razón por la que siempre regreso. Me han atendido como si estuviera en casa, el ambiente cambia y es tan relajado que me dan ganas de regresar", dijo Jon Rahm, No. 1 del Ranking Mundial Oficial de Golf y campeón defensor del Abierto de México at Vidanta.

El innovador desarrollo cuenta con SkyDream Parks Gondola -la primera góndola del mundo en un resort de playa-. Además, Vidanta está rediseñando el futuro del entretenimiento para dar vida a un nuevo universo lleno de aventuras inmersivas: VidantaWorld, parques temáticos y experiencias para todas las generaciones cuya primera fase se va a inaugurar a finales de este año.

"Estamos orgullosos de mostrar al mundo uno de los resorts más innovadores con tres campos de golf, incluyendo uno certificado por la PGA Tour, y un sinfín de experiencias de entretenimiento, gastronomía, y naturaleza que estamos seguros disfrutarán los aficionados del golf y sus familias", dijo Iván Chávez, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Vidanta. "Como el desarrollador líder de resorts e infraestructura turística en México y América Latina, nos emociona celebrar esta ocasión trascendental y demostrar al mundo que seguimos reinventando el futuro del entretenimiento con proyectos sin precedentes como el parque temático EPIK y VidantaWorld", concluyó.

EPIK es la primera fase de VidantaWorld el cual tendrá asombrosas experiencias como: Vista Wheel, una increíble rueda de la fortuna que se transforma en un espectáculo de luces por la noche; El Cráter, una impactante experiencia de fuente volcánica; The Lake Show, una asombrosa producción de increíble escala con talentosos artistas e imponentes escenarios, que honrarán la música de Carlos Chávez, uno de los compositores más influyentes de México y el querido tío del fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, y Jungle Valley, un paisaje mágico con exquisitas opciones gastronómicas.

Para conocer más sobre este y otros extraordinarios proyectos de Grupo Vidanta, incluyendo la próxima apertura de VidantaWorld, visita GrupoVidanta.com o únete a la conversación en plataformas digitales con @Vidanta.

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es en México y Latinoamérica el más importante desarrollador integral de servicios turísticos, especializado en la construcción y operación de lujosos destinos vacacionales, marcas de hoteles resort de lujo, bienes raíces, campos de golf, clubes de playa de lujo, cruceros, parques temáticos, innovadoras experiencias y espectaculares centros de entretenimiento en México.

El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace que las vacaciones más extraordinarias sean una realidad en los lugares más codiciados de la costa de México -Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán, y próximamente East Cape. Su portafolio de marcas y experiencias de clase mundial incluye hoteles resort como The Estates, Grand Luxxe, The Grand Bliss, The Grand Mayan, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, Ocean Breeze, entre otros; Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros de lujo; y SkyDream Parks Góndola, el primer teleférico del mundo en un resort de playa. Aunado a esto, Vidanta está rediseñando el futuro del entretenimiento para dar vida a un nuevo universo lleno de aventuras inmersivas: VidantaWorld, parques temáticos y experienciales para todas las generaciones.

Grupo Vidanta continúa siendo pionero en alianzas innovadoras, incluyendo colaboraciones como Cirque du Soleil JOYÀ, un espectáculo ubicado en Vidanta Riviera Maya. Grupo Vidanta también tiene una continua relación con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de los diferentes destinos de Vidanta. Además, la empresa se enorgullece al aliarse con Grupo Salinas para organizar del 2022 al 2024 el Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, en el galardonado campo Vidanta Vallarta en Vidanta Nuevo Vallarta.

La división de bienes raíces de Grupo Vidanta ha construido y vendido más de 2,000 lujosas casas vacacionales y es responsable del desarrollo del primer aeropuerto construido por particulares en México, el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, en Puerto Peñasco.

Catalogado por Forbes y Expansión como uno de los mejores empleadores de México, Grupo Vidanta mantiene un sólido compromiso con sus colaboradores y con las comunidades donde opera a través de su continua misión dedicada al fomento de esfuerzos sociales y ambientales, avalados por autoridades mundiales como EarthCheck, y a través de sus fundaciones sin fines de lucro, la Fundación Vidanta y la Fundación Delia Morán Vidanta. Visite www.GrupoVidanta.com o únase a la conversación en plataformas digitales con @Vidanta .

