Fazendo um pedido a uma estrela, como celebridades como Varun Dhawan estão se reunindo para ajudar Zeus, de 11 anos, a lutar contra o câncer

Plataforma de crowdfunding Ketto organiza campanha para arrecadar os 5 crores (cerca de 2 milhões de dólares) que são necessários para Zeus

BANGALORE, Índia e NOVA DELHI, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Zeus Agastya Krishna Banerjee tinha 6 anos quando conheceu um dos astros mais interessantes da Índia, Varun Dhawan. Um grande fã do estilo inimitável de Varun e das suas habilidades de street dance, conhecer o próprio astro foi um sonho que se realizou. Zeus, agora com 11 anos, está lutando contra a leucemia linfoide aguda (LLA). Zeus não está ciente do risco de vida de sua doença e vem lutando contra ela e sua recidiva há meses.

Varun-Dhawan's motivational message to 11-year-old Zeus fighting cancer

A vida não passa de uma coleção desses momentos e reuniões casuais que são valorizados. Para um astro como Varun, poderia ter sido apenas mais um momento com fãs, mas assim que soube da luta de Zeus, ele gravou um vídeo para animar este lutador aguerrido. No vídeo postado na página do Instagram criado para Zeus, @save_zeus, Varun diz: "Olá Zeus, envio a você muito amor, tenho certeza de que você terá toda a sua força de volta em breve e mal posso esperar que você melhore para que possamos passear." O gesto de Varun certamente será um raio de sol em meio ao céu nublado que paira sobre Zeus, sua família e amigos.

"Na quinta-feira, 6 de outubro, fiz um pedido desesperado de ajuda na plataforma de crowdfunding Ketto para arrecadar os 5 crores necessários para o tratamento de Zeus por meio de um procedimento chamado terapia CAR T-cell (Receptor quimérico de antígeno). Graças ao cosmos, meu apelo foi notado por uma empresa que começou com meus ex-alunos e muitos outros, que se encarregaram de ajudar a causa e reuniram suas redes para me ajudar," ,disse Arundhati Banerji, mãe de Zeus.

Com eles promovendo a causa, estrelas na terra como Kriti Kulhari, Yusuf & Irfan Pathan, Harbhajan Singh, Veda Krishnamurthy, Harsha Bhogle, Aakash Chopra, Jatin Sapru, Gurusharan (Guru) Randhawa Papa CJ, Manjari Fadnis aproveitaram suas plataformas de mídia social para atingir suas centenas de milhares de seguidores com solicitações para fazerem doações - uma proeza que nenhuma quantidade de ligações pessoais ou mensagens de Whatsapp poderia conseguir tão rapidamente. Influenciadores como Nikita Datta, Rahul Jaisingh e Akshay Mhatre também se engajaram. Os pais de Zeus estão imensamente gratos pelo apoio que a campanha recebeu até agora. No entanto, o objetivo ainda não foi atingido e Zeus conta com estrelas tanto no céu quanto na terra. Cada compartilhamento, cada envio, cada rupia fará a diferença. Por favor, considere doar e compartilhar a campanha https://www.ketto.org/fundraiser/my-son-is-fighting-for-his-life-and-we-need-your-support-to-save-him-701752

"Zeus é uma criança notável com um sorriso travesso e um guerreiro. Ele adora ler, compartilhar histórias, fazer música e assistir filmes, especialmente sobre super-heróis. E os super-heróis são o que ele precisa agora – para se unirem e ajudarem a apoiar a campanha de arrecadação de fundos. Zeus, sem saber, está fazendo sua parte nesta luta para permanecer vivo. Nós, como uma comunidade, devemos fazer a nossa parte. Durante a pandemia, perdemos milhões de vidas para a escassez, e como comunidade prometemos estar juntos e não ter essas séries de eventos infelizes repetidos. Por favor, vamos ficar juntos mais uma vez e ajudar a salvar nosso filho. Citando um dos livros favoritos de Zeus, "Harry Potter", ajude-o a ser o garoto que viverá," , acrescentou Arundhati.

Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/1919295/Varun_Dhawan_SaveZeus.mp4

FONTE Ketto

SOURCE Ketto