FBS, FBS Ultimate Trading Doğum Günü Promosyonu'nu Başlattı

SINGAPUR, 8 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Çevrimiçi bir Forex broker'ı olan FBS, FBS Ultimate Trading Doğum Günü'nü piyasaya sürerek 14. doğum gününü kutluyor. Promosyon 9 Şubat ile 9 Mart arasında geçerlidir. Etkinlik, Personal Area web sitesinde, FBS Personal Area uygulamasında veya FBS Trader uygulamasında mevcuttur.

Her trader için bir ödül garanti

FBS Launches Ultimate Trading Birthday Promo

Broker, her müşteriyi kutlamaya katılmaya davet ederken her katılımcıya hediyeler vaat ediyor. Garanti edilen bir ödül almak için, katılımcıların işlem gören lot başına bir bilet olmak üzere beş adet işlem bileti toplaması gerekiyor. Beş işlem bileti toplandığında, traderlar tercih ettikleri bir hediyeyi seçebilirler - nakit ödüller, VIP analizleri veya bir FBS finansal analistinden kişisel danışmanlık.

FBS Ultimate Trading Doğum Günü promosyonu, 27 milyondan fazla FBS traderından oluşan bu topluluğu kutlamayı amaçladığından, her katılımcı daha fazlasını alma şansına sahip olur.

Çekiliş kazananları için ödüller

FBS Ultimate Trading Doğum Günü'ne katılan traderlar, en iyi ödüller için bir çekilişte şanslarını deneyecekler. Katılımcılar ne kadar çok bilet toplarsa, ödül kazanma olasılıkları o kadar artacak. Çekilişin ana ödülü Mercedes-Benz CLA-Class'dır.

Çekilişi kazananlar 17 Mart 2023 13:00 GMT+2'de canlı olarak rastgele seçilecektir. Sonuçlar FBS web sitesinde yayınlanacaktır.

FBS, 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir markadır. FBS markası tarafından birleştirilen bağımsız şirketler kendilerini müşterilerine adamıştır ve onlara Margin FX ve ᏟᖴᎠ ticareti yapma fırsatları sunar.

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SOURCE FBS