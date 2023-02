FBS lança promoção especial de aniversário

SINGAPURA, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Para comemorar seu 14º aniversário, a FBS, uma corretora de câmbio on-line, lançou uma promoção especial designada como FBS Ultimate Trading Birthday. A promoção será realizada de 9 de fevereiro a 9 de março. O evento está disponível na Área Pessoal do site, no aplicativo FBS Personal Area ou no aplicativo FBS Trader.

Um prêmio garantido para todos os usuários

A corretora convida todos os clientes a participarem da comemoração, prometendo prêmios para todos os participantes. Para receberem uma recompensa, os participantes precisam coletar cinco tíquetes de negociação - um tíquete por lote negociado. Uma vez coletados os cinco tíquetes de negociação, os usuários podem escolher seu prêmio favorito: recompensas em dinheiro, análises VIP ou uma consulta pessoal com um analista financeiro da FBS.

Como a promoção de aniversário da FBS tem como objetivo comemorar os mais de 27 milhões de usuários da plataforma, cada participante terá também a chance de receber um prêmio especial.

Prêmios em sorteio

Os usuários que participarem do FBS Ultimate Trading Birthday também participarão de um sorteio com grandes prêmios. Quanto mais tíquetes os usuários coletarem, maior será a probabilidade de ganharem prêmios. O grande prêmio do sorteio é um Mercedes-Benz Classe CLA.

Os ganhadores do sorteio serão escolhidos aleatoriamente e ao vivo às 13:00 (GMT+2) do dia 17 de março de 2023. Os resultados serão publicados no site da FBS.

A FBS é uma marca internacional presente em mais de 150 países. Empresas independentes unidas pela marca FBS trabalham para atender a seus clientes, oferecendo-lhes a oportunidade de negociar margem de câmbio e CFDs.

FBS Markets Inc. - Licença número IFSC/000102/310

Tradestone Ltd. - Licença da CySEC número 331/17; Autorização temporária da FCA número 808276

Intelligent Financial Markets Pty Ltd - Licença ASIC número 426359

