FC Barcelona e Chiliz se associam em uma nova aliança global de blockchain

Os torcedores do Barça de todo o mundo serão recompensados por cada ação tomada no Socios.com, subindo na classificação e recebendo pontos de recompensa, que poderão ser trocados por mercadorias exclusivas e experiências únicas na vida. Os portadores dos $BAR Fan Tokens também podem aproveitar outros recursos do Socios.com , como bate-papo ( chat ), negociação de tokens dos torcedores ( fan tokens ), jogos e desafios da comunidade.

O contrato representa a primeira parceria de blockchain assinada pelo clube e faz parte da estratégia e expansão global do FC Barcelona. A nova parceria impulsiona o compromisso do clube de buscar novos canais e formatos digitais para se conectar e gerar engajamento com seu público global.

Declaração de Josep Pont, membro do conselho do FC Barcelona e diretor da área comercial

"É com orgulho que recebemos a Chiliz na família do Barça, como uma nova parceira global. Esse contrato irá nos dar a oportunidade de fazer marketing e ativações de parcerias inovadores com um foco claro no domínio digital, para deixar o clube mais perto de seus torcedores em todo o mundo. Esse contrato também faz parte do objetivo do FC Barcelona de se associar com grandes marcas, que podem nos ajudar a consolidar nossa nova estratégia comercial e digital, com o desenvolvimento de novos fluxos de geração de recursos, para nos tornarmos uma referência dentro e fora do campo".

Declaração de Alexandre Drefyus, presidente-executivo e fundador do Socios.com e da Chiliz

"Estamos muito satisfeitos por receber o FC Barcelona no Socios.com e ainda mais satisfeitos por começar a engajar sua enorme base de torcedores em todo o mundo. Com mais de 300 milhões de torcedores mundialmente, a torcida do Barça se espalha por países e culturas. O clube é, sem dúvida, o clube de futebol mais renomado e mais apoiado no mundo e estamos ansiosos para ver os torcedores começarem a influenciar as decisões do clube. O acréscimo dos torcedores do FC Barcelona à comunidade global do Socios.com nos deixa um passo mais perto de nosso objetivo de adoção generalizada da blockchain. Toda vez que um torcedor faz o download do aplicativo, estamos promovendo a educação. E cada vez que um torcedor compra Fan Tokens, estamos fortalecendo os casos de uso dessa tecnologia inovadora".

O Barça Fan Tokens estará disponível no segundo trimestre de 2020. Serão disponibilizados 40 milhões de tokens, com cada $BAR custando € 2 no ponto inicial de venda.

Os torcedores poderão comprar os Barça Fan Tokens quando for lançada a Oferta do Fan Token do FC Barcelona (FTO™ – Fan Token Offering). Para comprar os Barça Fan Tokens, os torcedores precisam usar Chiliz ($CHZ), a moeda digital do Socios.com. Os torcedores podem comprar $CHZ no aplicativo do Socios.com ou podem transferir de uma carteira digital (digital wallet). Os Fan Tokens também podem ser comprados no Chiliz.net – a primeira bolsa de criptomoedas do mundo para esporte e entretenimento. O $CHZ está listado em muitas das maiores bolsas de criptomoedas do mundo.

Os torcedores também poderão acumular $CHZ e $BAR Fan Tokens gratuitos periodicamente, através do Token Hunt, o recurso de realidade aumentada (RA) no aplicativo do Socios.com.

Notas aos editores:

Sobre o Chiliz

O Chiliz ($CHZ) é uma moeda digital para plataformas de esportes e entretenimento. Para obter mais informações, visite https://www.chiliz.com.

Sobre o Socios.com

O Socios.com ajuda clubes de futebol a conseguir a transformação digital através da tecnologia de blockchain. O Socios.com é alimentado pelo token Chiliz ($CHZ). Para obter mais informações, visite https://www.socios.com.

