FCC utiliza solução Tax Compliance da Avalara Brasil para maior controle e consolidação das informações fiscais

Tecnologia consolida dados fiscais, contábeis e alguns outros, transacionados pelo ERP, realizando apuração de tributos e geração de obrigações em âmbito federal, estadual e municipal.

SÃO PAULO, 9 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A FCC, empresa química que fabrica elastômeros e adesivos para uso em indústrias como calçados, automotivo, construção, móveis, saúde e produtos domésticos, utiliza, desde julho do ano passado, a solução Tax Compliance da Avalara Brasil, que permite que a empresa consolide dados fiscais e contábeis, transacionados pelo ERP.

A FCC transaciona cerca de 10 mil documentos mensalmente. O gerente contábil fiscal da FCC, Erich Hertzog, comenta que o sistema anterior ao da Avalara não atendia às necessidades de crescimento da empresa. "havia muito trabalho manual, manuseio de planilhas, hoje, com o Tax Compliance, conseguimos otimizar o tempo da equipe e direcionar os esforços para atividades geradoras de valor, pois a solução nos atende muito bem", afirma. "A solução da Avalara faz a coleta das informações fiscais e as centraliza em um único sistema, depois entregamos para os órgãos governamentais, sem precisar de um tratamento externo", completa.

Designado para e-commerces B2C e B2B, o Tax Compliance conta com funcionalidades desenhadas para possibilitar implantações mais rápidas e produtivas. Ele pode ser utilizado por empresas de diversos tamanhos e linhas de negócio, como emergentes, de grande porte e até pequenas com a segurança de um ambiente Cloud Seguro na AWS. A solução permite gestão completa e inteligente dos processos de geração dos SPEDs e obrigações acessórias nos âmbitos federal, estadual e municipal, contando com toda automação de processos como apuração de impostos, cálculo de CIAP e encerramento contábil, exatamente da forma exigida pela legislação. "Oferecemos a solução com grande produtividade para nossos clientes, pois atendemos essas necessidades através de uma grande cadeia de valor. Isso nos permite oferecer maior segurança na qualidade das informações e todos os processos que envolvem a área fiscal", conta Alessandra Almeida, diretora-geral da Avalara.

A FCC vem passando por um momento importante de crescimento. "Estamos muito confiantes no futuro e centrando esforços no nosso crescimento. E com a Avalara temos a solução de backoffice que nos permite focar nos negócios, reduzindo os trabalhos manuais, atendendo ao Fisco e às obrigações acessórias e mais importante, dar o suporte necessário para que nossas equipes internas tenham confiança no processo fiscal, gerando oportunidades e minimizando riscos", finaliza Erich.

Sobre a Avalara, Inc.

A Avalara ajuda empresas de todos os tamanhos a obter o compliance fiscal. Em parceria com os principais provedores de ERP, contabilidade, comércio eletrônico e outros sistemas de gerenciamento financeiro, a Avalara oferece soluções de conformidade baseadas em nuvem que suportam todos os aspectos fiscais dos processos de negócio. Com sede em Seattle, a Avalara possui escritórios nos Estados Unidos e, ao redor do mundo, no Canadá, no Reino Unido, na Bélgica, no Brasil e na Índia. Mais informações em www.avalara.com/br.

Sobre a FCC

A FCC, indústria química focada na fabricação de adesivos e componentes para calçados, está há mais de 50 anos no mercado, atendendo o público B2B, com cerca de 500 colaboradores e tendo como principal diferencial a inovação.

FONTE Avalara; FCC

