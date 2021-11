FDA Aprova Atogepant, Primeiro e Único Tratamento Oral Especificamente Desenvolvido Para Tratamento Preventivo Da Enxaqueca

- Atogepant demonstrou reduções rápidas e contínuas na média mensal dos dias de enxaqueca (estatisticamente e clinicamente significativas), em adultos com enxaqueca episódica tratados ao longo do período de tratamento de 12 semanas, com reduções significativas observadas nas semanas 1-4 em comparação com o placebo ¹

- O estudo pivotal indicou que a maioria dos pacientes tratados com atogenpant apresentou uma redução de 50%-100% nos dias de enxaqueca/mês, ao longo das 12 semanas¹

SÃO PAULO, 23 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A AbbVie (NYSE: ABBV) anunciou que a agência regulatória dos EUA (FDA), aprovou o atogepant, medicamento indicado para o tratamento preventivo da enxaqueca episódica em adultos1. Atogenpant é o primeiro medicamento oral antagonista CGRP (receptor de peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, uma substância responsável pelas crises de enxaqueca) desenvolvido especificamente para o tratamento preventivo da enxaqueca 2.

"Milhões de pessoas que vivem com enxaqueca perdem dias de trabalho produtivo a cada mês porque os episódios da doença podem ser muitas vezes incapacitantes. Atogepant pode trazer benefícios para estes pacientes, reduzindo a média mensal de dias com enxaqueca com o medicamento de dose única diária, com efeito rápido e contínuo", disse o médico Michael Severino, vice chairman e presidente da AbbVie.

A aprovação é apoiada por dados de um programa de desenvolvimento clínico robusto que avaliou a eficácia, segurança e tolerabilidade de atogenpant em cerca de 2.000 pacientes com 4 a 14 dias de enxaqueca por mês, incluindo um estudo principal de Fase 3 ADVANCE - publicado pelo The New England Journal of Medicine - o estudo principal de Fase 2b / 3 e o estudo de segurança de longo prazo de Fase 31,2.

A enxaqueca é uma doença complexa com episódios recorrentes, muitas vezes incapacitantes e caracterizados por dor de cabeça latejante de forte intensidade, bem como sintomas associados, como náuseas, extrema sensibilidade à luz ou som 4. É altamente prevalente, afetando mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, incluindo 39 milhões de pessoas apenas nos EUA5, e é a principal causa de incapacidade em pessoas com menos de 50 anos de idade6,7.

"Esta aprovação reflete um avanço no paradigma de tratamento e controle da doença. Atogenpant é uma opção de tratamento oral, desenvolvida especificamente para prevenir as crises de enxaqueca, tendo como alvo o CGRP, que se acredita estar envolvido de forma crucial na enxaqueca em muitos pacientes", disse o médico Peter J. Goadsby, Ph.D., D.Sc., neurologista e professor da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e King's College, Londres, e vencedor do Brain Prize 2021, por sua pesquisa revolucionária sobre o papel do CGRP na enxaqueca e coautor do estudo ADVANCE.

"Estou particularmente estimulado pela conveniência do uso oral de atogenpant, seu efeito de início rápido e sua segurança e tolerabilidade, bem como suas altas taxas de resposta do paciente. Este é um marco no tratamento preventivo da enxaqueca que, espero, ajude muitos pacientes nos próximos anos ", disse Goadsby.

Mais informações sobre o programa clínico podem ser encontradas em www.clinicaltrials.gov (NCT03777059, NCT02848326 and NCT03700320).

Sobre enxaqueca

Enxaqueca é uma doença crônica complexa, com episódios recorrentes geralmente incapacitantes e caracterizados por dor de cabeça, como também sintomas neurológicos4. É altamente prevalente e afeta mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo5 e é a principal causa de incapacidade no mundo para pessoas com menos de 50 anos de idade6,7. Pela imprevisibilidade da frequência e gravidade das crises, a enxaqueca impacta substancialmente a qualidade de vida da pessoa. As atividades diárias de trabalho e escola e relacionamentos pessoais podem ser afetadas, levando a um ônus significativo para a pessoa com enxaqueca, sua família, amigos, funcionários e sistemas de saúde.

Sobre Atogepant

Atogepant é um antagonista CGRP desenvolvido especificamente para o tratamento preventivo da enxaqueca. O CGRP e seus receptores são expressos em regiões do sistema nervoso associados à fisiopatologia da enxaqueca. Estudos demonstraram que os níveis de CGRP são elevados durante as crises de enxaqueca, sendo que os antagonistas seletivos do receptor CGRP conferem benefício clínico na enxaqueca. O medicamento ainda não está aprovado para o tratamento de enxaqueca no Brasil.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com.br. Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Neonatologia, Virologia, Oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conduz mais de 64 estudos clínicos em Imunologia, Oncologia e Virologia, envolvendo mais de 800 pacientes brasileiros e 200 equipes e centros de pesquisa em todo o país.

