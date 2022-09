FDL, une société du portefeuille de Highlander Partners, annonce l'acquisition de Quest Ingredients

DALLAS, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Fuerst Day Lawson Limited (« FDL »), une société de portefeuille de Highlander Partners, L.P., a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Quest Ingredients Limited (« Quest Ingredients ») auprès de Quest Vitamins Limited. Quest Ingredients, dont le siège social se trouve à Hereford, en Angleterre, est un fabricant d'arômes alimentaires exclusifs de haute qualité, d'arômes pour l'alimentation animale et d'extraits botaniques actifs, qui compte une clientèle fidèle dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la pharmacie et de l'agriculture.

Fuerst Day Lawson

Les opérations continueront d'être menées à partir des installations actuelles de Quest Ingredients à Hereford, et ses employés rejoindront l'équipe de FDL. La transaction s'inscrit dans l'objectif stratégique déclaré de FDL, qui consiste à se développer sur ses principaux marchés et auprès de sa clientèle en Europe et aux États-Unis, où les possibilités de croissance restent nombreuses.

Eric Beatty, PDG de FDL, a déclaré : « Nous pensons que l'ajout de Quest Ingredients est stratégique et hautement complémentaire au portefeuille existant d'ingrédients et de solutions formulées de FDL. Nous sommes ravis d'offrir les capacités de traitement uniques de Quest Ingredients aux clients actuels de FDL et d'étendre les services aux clients de Quest Ingredients avec les produits et les capacités d'innovation de FDL. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Quest Ingredients pour poursuivre la croissance de l'entreprise combinée. »

Chaz Thomas, directeur d'Highlander et membre du conseil d'administration de FDL, a déclaré : « Cette acquisition renforce la capacité de FDL à fournir des arômes et des extraits botaniques personnalisés à ses deux clientèles en élargissant nos capacités et notre expertise en matière d'innovation. Nous pensons que la demande croissante d'arômes personnalisés et d'ingrédients naturels bénéfiques pour la santé continuera d'être une priorité pour nos clients, et Quest Ingredients occupe une position unique pour répondre à ces besoins. Nous continuerons à être agressifs dans la croissance de nos solutions d'ingrédients innovants et dans l'approfondissement de nos capacités sur nos marchés principaux. »

Jeff L. Hull, Président et PDG de Highlander et membre du conseil d'administration de FDL, a ajouté : « Cette acquisition confirme à nouveau notre stratégie consistant à réaliser des acquisitions complémentaires attrayantes qui améliorent et étendent l'expertise en matière d'applications et les offres de produits existantes de FDL. Nous continuons à évaluer les opportunités de fusions et acquisitions et nous prévoyons de faire d'autres acquisitions à l'avenir. »

Alinea Corporate Finance a agi comme conseiller financier et Higgs LLP comme conseiller juridique de Quest Vitamins Limited. NatWest a fourni un financement senior à FDL pour soutenir la transaction.

À propos de Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. est une société d'investissement privée basée à Dallas et disposant de plus de 2 milliards de dollars de capitaux propres. La société se concentre sur les investissements dans des entreprises de secteurs ciblés dans lesquels les directeurs de la société ont une expérience significative en matière d'exploitation et d'investissement. Highlander Partners utilise une approche d'investissement « acheter et bâtir », créant de la valeur en aidant les entreprises à se développer à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions. Pour en savoir plus, consultez le site : www.highlander-partners.com .

À propos de Fuerst Day Lawson (FDL)

FDL, fondée en 1884 et dont le siège social se trouve à Londres, au Royaume-Uni, est une entreprise de formulation, de développement et de fabrication de solutions exclusives en matière d'ingrédients gustatifs et nutritionnels destinés aux marchés de l'alimentation, des boissons, des confiseries et autres marchés de consommation. FDL propose des arômes, des sirops et des sauces sur mesure, des préparations à base de fruits, des jus et des mélanges de jus, des ingrédients de boulangerie, des mélanges énergétiques et fortifiants et des arômes chimiques, le tout soutenu par une expertise approfondie en matière de développement d'applications. FDL sert une clientèle mondiale avec des opérations en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour plus d'informations sur FDL, veuillez consulter le site www.fdlworld.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/85592/highlander_partners_logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/335073/fdl_Logo.jpg

SOURCE Highlander Partners, L.P.