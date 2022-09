Featherstone Foundation otorga $90,000 en becas universitarias a 30 estudiantes excepcionales del área de Baltimore

BALTIMORE, 23 de septiembre 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- William & Lanaea C. Featherstone Foundation, una galardonada organización sin fines de lucro, anuncia los beneficiarios de su beca Featherstone College. Este año, 30 académicos excepcionales de Featherstone recibirán becas de $3,000 en función de sus méritos durante una ceremonia especial de entrega de premios el viernes 23 de septiembre al mediodía.

Travis E. Mitchell, vicepresidente sénior y director de contenido de Maryland Public Television, pronunciará el discurso de apertura.

Treinta estudiantes excepcionales reciben becas de Featherstone College por $3,000 (PRNewsfoto/The William & Lanaea C. Featherstone Foundation)

Catalina Rodríguez Lima, directora de la Oficina de Asuntos Migratorios del Ayuntamiento, recibirá el premio Featherstone Changemaker, un prestigioso galardón que conmemora a un líder influyente que impulsa el cambio social y genera un impacto positivo en la comunidad.

"Catalina es una potencia y amena excelencia". "Ella refuerza nuestros valores en torno a la educación superior como una puerta de acceso a oportunidades económicas para todos", manifestó Juliana López, directora ejecutiva de William & Lanaea C. Featherstone Foundation.

"Las becas Featherstone siguen creando oportunidades económicas que empoderan a nuestra próxima generación de estudiantes líderes", comentó David Rosario, propietario de State Farm Agency. "State Farm se complace en apoyar a Featherstone Foundation en su papel vital para hacer avanzar las sociedades".

Los ganadores de este año asisten a Coppin State University, Hood College, Morgan State University, St. Mary's College of Maryland, Stevenson University, Towson University, University of Baltimore y University of Maryland Baltimore.

"Las universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos [HBCU] son pilares en la ciudad de Baltimore. Nos complace apoyar a los becarios Featherstone HBCU de Coppin State University y Morgan State University", expresó Adrian M. McLemore, asociado del programa de Annie E. Casey Foundation.

"Las becas Featherstone son fundamentales para que nuestra comunidad progrese y poder brindar oportunidades para que la educación superior sea accesible", sostuvo Mariana Díaz, cónsul adjunta de la Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D. C. "Estamos encantados de que estas becas especiales apoyen las aspiraciones educativas de estudiantes sobresalientes de origen mexicano que viven en los Estados Unidos".

Desde 2017, Featherstone Foundation ha otorgado más de $236,000 a través de 98 becas a estudiantes de 20 países que ahora asisten a 12 instituciones.

Entre los patrocinadores de Featherstone se encuentran: Annie E. Casey Foundation, Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D. C., Fulton Bank, Johns Hopkins Medicine, MECU Credit Union, PNC Foundation, Wells Fargo, State Farm, The Whiting-Turner Contracting Company y una serie de donantes individuales y contrapartidas universitarias.

Conozca más sobre el evento aquí.

William & Lanaea C. Featherstone Foundation crea soluciones sostenibles para cerrar la brecha de oportunidades para las comunidades menos favorecidas.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1906851/2021___2022_Scholarship_Winner_Graphics__29.jpg

FUENTE The William & Lanaea C. Featherstone Foundation

