Federação Dentária Internacional (FDI) lança kit de ferramentas sobre como tornar a odontologia mais sustentável

Os consultórios odontológicos podem utilizar as ferramentas como um guia para tornar seu trabalho mais sustentável ambientalmente e, acompanhando o progresso, podem conquistar prêmios de reconhecimento pelos seus esforços.

GENEBRA, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Federação Dentária Internacional (FDI) lançou hoje um Kit de Ferramentas para Odontologia Sustentável para ajudar consultórios odontológicos a compreenderem quais ações podem tomar para garantir que seu trabalho seja sustentável ambientalmente. Ao fornecer a dentistas e equipes odontológicas as ferramentas e estratégias para a implementação de práticas mais ecológicas, bem como acompanhar o progresso, a FDI espera contribuir para a redução do impacto ambiental da profissão de uma maneira tangível.

O kit de ferramentas foi desenvolvido após o lançamento de uma Declaração de Consenso sobre Saúde Bucal Sustentável Ambientalmente, no início deste ano, que descreve os desafios e soluções para melhorar a sustentabilidade na odontologia. O documento também reconhece que o setor de saúde bucal tem a responsabilidade de fornecer atendimento sustentável ecologicamente sem comprometer o bem-estar dos pacientes.

"Dentistas e equipes odontológicas podem desempenhar um papel ativo na redução do impacto ambiental da odontologia, ao mesmo tempo em que garantem o atendimento ideal aos pacientes. Este Kit de Ferramentas para Odontologia Sustentável on-line é um passo para ajudar consultórios odontológicos a adotarem medidas que reduzam a sua pegada de carbono", declarou a Profª Ihsane Ben Yahya, presidente da FDI. Ela acrescentou: "Espero que nosso trabalho hoje tenha um impacto positivo em nossas gerações futuras para que elas possam desfrutar de uma vida e de um planeta saudáveis."

O kit de ferramentas foi desenvolvido como parte do projeto Sustentabilidade em Odontologia da FDI, e consiste de uma plataforma interativa que orienta os usuários a conduzirem suas atividades em direção a práticas mais sustentáveis, fornecendo-lhes soluções práticas. Os dentistas e suas equipes podem assumir diferentes conjuntos de desafios e, posteriormente, ganhar prêmios de reconhecimento bronze, prata ou ouro por suas práticas. Os desafios interativos darão às equipes odontológicas as ferramentas para aumentar a conscientização, implementar mudanças e tornarem-se mais sustentáveis ecologicamente. As organizações e consultórios odontológicos em todo o mundo são incentivados a se inscreverem e a fazerem escolhas ecologicamente corretas como uma equipe para demonstrar seu compromisso com o nosso planeta.

Sobre a Federação Dentária Internacional (FDI)

A Federação Dentária Internacional, FDI, atua como o principal órgão representativo para mais de um milhão de dentistas em todo o mundo. Seus membros incluem cerca de 200 associações nacionais de odontologia e grupos de especialistas em mais de 130 países. A FDI tem a visão de levar a saúde bucal ideal para o mundo. https://www.fdiworlddental.org/; facebook.com/FDIWorldDentalFederation; twitter.com/FDIWorldDental; https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation

Sobre o projeto Sustentabilidade na Odontologia

O projeto Sustentabilidade na Odontologia da FDI foi criado para motivar e inspirar o compromisso de reduzir a pegada coletiva de CO 2 da odontologia, visando profissionais, pacientes e a própria cadeia de suprimentos. O projeto produzirá um conjunto de ferramentas e recursos para que as práticas odontológicas e os pacientes sejam mais sustentáveis ambientalmente. A Declaração de Consenso foi desenvolvida por meio da colaboração de várias partes interessadas e resultou no desenvolvimento do Kit de Ferramentas para Odontologia Sustentável on-line para ajudar os consultórios odontológicos a reduzirem seu impacto ambiental. Também está sendo desenvolvido um Compromisso para a Odontologia Sustentável, que fornecerá diretrizes e objetivos para atingir um procedimento sustentável de compras e suprimentos. Cossignatários de toda a cadeia de suprimentos são incentivados a assinar o compromisso.

O projeto é apoiado por nossos parceiros fundadores: Colgate, HALEON, Dentsply Sirona, Procter & Gamble e TePe. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

