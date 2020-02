Federação Mundial de Etnoesportes: Essa cúpula define o futuro dos esportes tradicionais

ANTÁLIA, Turquia, 25 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O 3o Fórum Internacional de Etnoesportes (3rd International Ethnosport Forum), intitulado "Revivendo os Esportes Tradicionais" ("Reviving Traditional Sports") foi realizado em Antália, Turquia, em 22 e 23 de fevereiro. O fórum reuniu 200 participantes, incluindo ministros, autoridades governamentais, representantes de federações e acadêmicos de 49 países. Durante o fórum, organizado pela Confederação Mundial de Etenoesportes (World Ethnosport Confederation), presidido por Necmeddin Bilal Erdoğan, muitos países, do Japão ao Cazaquistão e do Marrocos à Argentina, trabalharam juntos por um futuro brilhante para os esportes e jogos tradicionais. A "Declaração Conjunta sobre o Futuro dos Esportes Tradicionais" foi assinada por oito ministros presentes no fórum. A "Declaração de Antália sobre Esportes Tradicionais de 2020", que foi elaborada com base nos painéis e discussões do fórum, foi anunciada no encerramento do evento. Em suas observações finais, o presidente da WEC, Necmeddin Bilal Erdoğan, enfatizou o papel dos esportes tradicionais na promoção do diálogo internacional e do respeito por outras culturas. A 2a Cerimônia de Premiação do Esporte Tradicional foi realizada ao final do fórum.