Fédération Dentaire Internationale (FDI) et Smile Train : Les enfants présentant une fente labio-palatine ont de grands risques d'être atteints de caries, de maladies gingivales et d'autres problèmes bucco-dentaires sérieux

- Les fentes labio-palatines sont les malformations du visage et de la bouche les plus communes chez les nouveau-nés et ont un impact sur le développement de la bouche, des mâchoires et du palais.

- En plus des soins de la fente, des soins dentaires réguliers et ciblés devraient être apportés afin d'aider à gérer les problèmes d'hygiène bucco-dentaire et à prévenir les maladies bucco-dentaires.

- La Fédération Dentaire Internationale (FDI) et Smile Train publient leurs nouvelles Directives pour la Santé Bucco-Dentaire dans le cadre de la Prise en Charge Globale des Fentes Labio-Palatine afin de fournir aux équipes locales chargées de la prise en charge des fentes la formation et les ressources nécessaires pour améliorer la santé bucco-dentaire

GENÈVE, 23 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Partout dans le monde, un enfant présentant une fente né environ toutes les trois minutes. La plupart des enfants présentant une fente ont de sérieuses difficultés à manger, respirer, entendre et parler. De plus, ces enfants ont souvent un risque élevé de souffrir de caries, maladies gingivales et d'autres problèmes bucco-dentaire et ce, même après avoir été opéré de la fente.

La vaste équipe de prestataire de soins qui s'occupe d'un patient atteint d'une fente a un rôle important à jouer dans le maintien de la santé bucco-dentaire et générale de ce patient. C'est la raison pour laquelle la FDI, organisation à but non-lucratif pour la santé bucco-dentaire et Smile Train se sont alliés avec le soutien de GSK Consumer Healthcare afin de publier des Directives destinées aux professionnels de la santé bucco-dentaire et à la vaste équipe de professionnels spécialisés dans les soins de fentes labio-palatine pour les aider à réduire les maladies bucco-dentaire et améliorer la santé bucco-dentaire des patients nés avec une fente.

En publiant ces nouvelles directives, la FDI et Smile Train espèrent fournir aux équipes locales la formation et les ressources nécessaires pour améliorer la santé bucco-dentaire et procurer des soins bucco-dentaires complets. Pour en savoir plus sur les directives, les professionnels de santé sont invités à rejoindre le webinaire « Campus de Santé Bucco-dentaire » de la FDI qui se tiendra le 29 septembre à 15h GMT +01:00, où les directives seront publiées pour la première fois. Inscrivez-vous au webinaire ici .

Lors du webinaire, le panel d'experts de la FDI et de Smile Train présenteront les Directives pour la Santé Bucco-Dentaire dans le cadre de la Prise en Charge Globale des Fentes Labio-Palatine , discuteront des problèmes de santé bucco-dentaire que peuvent subir les personnes atteintes d'une fente labio-palatine soignée ou non soignée et proposeront des solutions claires afin d'optimiser le bien-être des patients et leur permettant de manger, parler, respirer ou avaler sans problème.

Le soin et la rééducation d'enfants atteintes de fentes impliquent souvent les spécialités au centre des soins infirmiers, de la chirurgie réparatrice, de la médecine dentaire pédiatrique, l'orthophonie et la médecine orthodontiques. Chaque membre de l'équipe de soins spécialisée dans le traitement des fentes labio-palatine peut contribuer à renforcer la santé bucco-dentaire du patient, et ce, en suivant idéalement une série de protocoles agréés et approuvés afin d'assurer la bonne communication interdisciplinaire.

« Les enfants atteints de fentes souffrent plus que les autres de maladies bucco-dentaires, qui ne peuvent qu'affecter leur santé et leur bien-être général mais aussi leur développement sur le long-terme, » déclare Dr Gerhard K. Seeberger, Président de la FDI. « Il est tellement important de s'assurer que les équipes en charge du traitement des fentes soient formées à la prévention des maladies bucco-dentaires. La FDI est heureuse de partager ces nouvelles directives, qui, nous l'espérons, permettront aux équipes entières de fournir des soins fiables et de qualité à tous les patients atteints de fentes labio-palatines.

« Notre but est d'intégrer la santé bucco-dentaire au parcours de soins apportés aux enfants atteints de fentes labio-palatines, » déclare Susannah Schaefer, la Présidente et PDG et Smile Train « Il est essentiel d'apporter à ces enfants des soins dentaires réguliers afin de les aider à diminuer les risques de maladies bucco-dentaires. Il est important que les professionnels de santé et les soignants reconnaissent les signes des maladies bucco-dentaires et sachent comment les éviter. C'est la seule façon de permettre aux personnes atteintes de fentes labio-palatines de profiter de la meilleure qualité de vie possible. »

« À GSK nous comprenons l'importance d'une bonne santé et hygiène bucco-dentaire pour tous, mais surtout pour les personnes atteintes de fentes labio-palatines, » affirme, Jayant Singh la Gestionnaire en Chef Globale pour la Santé Bucco-Dentaire de GSK. « Un soin exhaustif de la fente labio-palatine est la priorité du travail de Smile Train et de la FDI que nous soutenons. Nous sommes heureux de la publication de ces directives, qui, nous le pensons, seront un outil transformatif et indispensable pour la totalité de l'équipe de soins des fentes labio-palatines. »

Rejoignez notre webinaire !

Le 29 septembre 2020, à 15h (GMT +01:00)

