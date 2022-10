FEID CONTINUA GRABANDO SU NOMBRE EN LAS LISTAS DE ESTADOS UNIDOS Y DEL MUNDO

MIAMI, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Feid, el artista indomable que continúa liderando la voz del género urbano alrededor del mundo, continúa dejando su legado al anunciar que agotó por completo las boletas para las fechas de concierto de su "U.S. TRIP" en tan solo minutos de que las mismas estuvieran disponibles para la venta.

FEID AGOTÓ BOLETAS PARA SU "U.S. TRIP" 2022 EN TAN SOLO MINUTOS (PRNewsfoto/Live Nation Entertainment)

FERXXO, continúa su ascenso al estrellato de la música latina anunciando que agotó boletas para los conciertos de su "U.S. TRIP". Producida por Live Nation, la gira de 14 ciudades comienza el 13 de octubre en Atlanta, GA, en el Buckhead Theatre, haciendo paradas en Orlando, Nueva York, Houston y otras ciudades antes de terminar en Los Ángeles el 25 de noviembre en el Belasco.

"La velocidad con la que se agotaron las entradas para los primeros espectáculos de Feid en EE. UU. es un testimonio del estrellato que posee y su poderosa conectividad con los fanáticos". Dijo Hans Schafer, Senior Vice President de Global Touring. "Nos sentimos orgullosos de ser su socio y parte de este gran momento".

En tan solo un par de semanas desde el lanzamiento inesperado de 'Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum' debido a la filtración del álbum, Feid ha estado disfrutando los frutos de su anhelado álbum manteniéndose firme dentro de las listas globales y de Estados Unidos. Feid actualmente tiene dos canciones que están ascendiendo en la lista de Hot Latin Songs de Billboard, ("Normal" en el puesto #38 & "Feliz Cumpleaños Ferxxo" que debutó esta semana en la posición #46) mientras que su álbum 'Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum' se mantiene en la lista de Hot Latin Albums en la posición #9.

Mientras tanto en el escenario global, el impacto de FERXXO en las listas globales de Spotify continúa dominando. "Feliz Cumpleaños Ferxxo" llegó a la posición #44 en la lista Diaria de Éxitos Globales en Spotify mientras que "Normal" alcanzó la posición #138 y "Prohibidox" llegó a la posición #146. Feid también es el artista #18 en el mundo - lleva tres semanas consecutivas como parte de la lista de Artistas Globales Top 20 mientras que también se mantiene en la posición #6 en la lista semanal de Top Álbumes Globales de Spotify.

Tras este éxito, Feid no piensa levantar el pie del acelerador y trae otra sorpresa inesperada a sus fans con el lanzamiento del EP de remixes de su exitoso sencillo "Nieve". La canción, aclamada por la crítica y calificada por Rolling Stone como "un tema que te invita de inmediato a la pista de baile", se ha convertido en una de las favoritas del público en todos sus espectáculos alrededor del mundo. Producido originalmente por el incomparable Sky Rompiendo, el sencillo fue lanzado en marzo de este año como el primer sencillo de su nuevo álbum 'Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum'. A través de cinco remixes diferentes, el EP presenta distintas versiones de "Nieve" por parte de Good Times Ahead, Armand Van Helden, Benny Benassi, Henry Fong y Nick Leon con todo tipo de variaciones de música electrónica que hacen vibrar cada fibra del cuerpo.

Para más información sobre Feid, por favor visita ferxxop.com/UStrip

FECHAS DE CONCIERTO:



Jueves 13 de octubre – Atlanta, GA – Buckhead Theatre

Domingo 16 de octubre – Charlotte, NC – Fillmore

Miercoles 20 de octubre – Orlando, FL – House of Blues

Martes 25 de octubre – Washington, DC – Howard Theater

Miércoles 26 de octubre – New York City, NY – Irving Plaza

Jueves 27 de octubre – Philadelphia, PA – Theatre of Living Arts

Domingo 30 de octubre – Chicago, IL – House of Blues

Martes 1 de noviembre – Dallas, TX – House of Blues

Martes 8 de noviembre – Houston, TX – House of Blues

Jueves 10 de noviembre – San Antonio, TX – Aztec Theater

Domingo 13 de noviembre – San Diego, CA – House of Blues

Lunes 14 de noviembre – Las Vegas, NV – House of Blues

Domingo 20 de noviembre – San Francisco, CA – Fillmore

Viernes 25 de noviembre – Los Angeles, CA – The Belasco

Para solicitar credenciales de medios:

livenation.com/pressrequests

Acerca de Feid

Feid es un artista global multidisciplinario venerado por los conceptos y proyectos únicos e inimitables que comparte con el mundo. Orgullosamente de Medellín, Colombia, la estrella global del reggaetón es el artista latino más destacado de 2022 al lograr convertirse en el artista global #5 en Spotify después de lanzar el LP aclamado por la crítica y filtrado, 'Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum'. Con un debut en el puesto #2 en la lista de Álbumes Globales y en #5 en la lista de debuts de álbumes en los Estados Unidos en Spotify, el 2022 es indudablemente el año de FERXXO, como sus fans lo han apodado cariñosamente. FERXXO tiene la habilidad de mantener su oído en las calles, y por ello, ha sido capaz de ser una inspiración para la nueva generación de artistas y utiliza su plataforma para promover y aportar a su comunidad y más.

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es la principal empresa de entretenimiento en vivo del mundo, compuesta por los líderes del mercado mundial: Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship. Para obtener más información, visite www.livenationentertainment.com .

Acerca de Universal Music Group

En Universal Music Group, existimos para formar la cultura a través del poder del arte. UMG es la compañía líder en entretenimiento musical y cuenta con una amplia gama de negocios involucrados en la grabación y publicación de música, mercancía y contenido audiovisual. Con un catálogo de contenido que incluye grabaciones y canciones en cada género musical, UMG identifica y desarrolla artistas, y produce y distribuye la música más aclamada y exitosa alrededor del mundo. Con un gran compromiso al arte, la innovación y el emprendimiento, UMG promueve el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios que amplían las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y crea nuevas experiencias para los fans. Para más información por favor visita www.universalmusic.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915148/Live_Nation_Entertainment_Feid_Tour.jpg

FUENTE Live Nation Entertainment

SOURCE Live Nation Entertainment