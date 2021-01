Feiplastic agora é Inovaplastic e confirma novo local e data para a edição 2022

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Principal referência de toda a cadeia produtiva do plástico na América Latina há quase 30 anos, a Feiplastic mostra sua força estratégica ao acompanhar as transformações do mercado e da sociedade. A partir de 2022, o evento passa a se chamar "Inovaplastic" e terá como foco o mapeamento e a democratização de inovação e de tecnologia para viabilização de soluções dentro dos conceitos de sustentabilidade e economia circular, benéficas para as empresas e para as pessoas.