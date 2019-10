Feiplastic realiza Rodada de Negócios entre a indústria do plástico e setor automotivo durante a Fenatran 2019

Em formato dinâmico, iniciativa será nos dias 16 e 17 de outubro e contará com apresentação de soluções e reuniões direcionadas

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Um dos maiores mercados consumidores de tecnologias fornecidas pela indústria do plástico é a cadeia automobilística. Com a proposta de fomentar o setor com novas oportunidades de negócios para esses dois segmentos, nos dias 16 e 17 de outubro, ocorrerá a "1ª Rodada de Inovação Tecnológica Feiplastic", com o apoio da ABIPLAST (Associação Brasileira da Indústria do Plástico), no São Paulo Expo. O evento será simultâneo à Fenatran – 22º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga.

A iniciativa é voltada para os especificadores da indústria automotiva e reunirá engenheiros de materiais, engenheiros de produtos, designers, compradores, além de decisores técnicos das indústrias de OEM (fabricantes de peças originais), Tier1 (sistemistas) e Tier2 (fabricantes de conjuntos). Entre as marcas compradoras confirmadas até o momento estão a Bosch, Ford, GCABE Electric Conductors, FCA Group e Hyundai.

"A Feiplastic 2021 já começou. Vamos além do ambiente da feira. A Rodada Tecnológica é inédita e tem a missão de conectar compradores e fornecedores, mostrando o que o setor do plástico tem de inovação para a indústria automotiva. É a oportunidade que os representantes e tomadores de decisão têm de estar em contato com fornecedores estratégicos de matéria-prima ou insumos da indústria do plástico", explica Patrícia Oliveira, gerente da Feiplastic e responsável pela Rodada de Inovação Tecnológica.

Com um formato dinâmico, a Rodada de Inovação Tecnológica Feiplastic na Fenatran será dividida em dois módulos. "Num primeiro momento cada empresa do setor de plástico fará uma apresentação de sua solução ou tecnologia para as empresas compradoras. Posteriormente, ocorrerão reuniões individuais direcionadas conforme o interesse de cada comprador", explica Patrícia.

As apresentações tratarão temas como o uso de plásticos especiais com função estrutural como solução nas tampas traseiras dos veículos automotores, compostos de polipropileno para a indústria da mobilidade, PMMA para iluminação e acabamento externo de veículos automotores, materiais com melhor composição que possibilitam a redução de peso, entre outros.

Entre os representantes da indústria do plástico participarão da iniciativa as empresas: Sabic Innovative Plastics, Borealis Brasil, Unigel, Akro-Plastic, Eastman, Lubrizol Do Brasil Aditivos, Apta Resinas, Ineos Styrolution Do Brasil, Basf, Hrs Flow do Brasil e Clariant.

Segundo a gerente, a Rodada de Inovação Tecnológica Feiplastic será estendida a outros eventos do portfólio Reed Exhibitions Alcantara Machado, como a Feicon Batimat e Salão do Automóvel. "Apostamos neste modelo de negócios. Um formato que traz inúmeras possibilidades de parcerias. Nosso papel é de conectar fornecedores e compradores, e como a Reed é uma empresa de informação, iremos intensificar por meio desse projeto o cruzamento dos bancos de dados dos eventos da Reed que representam os compradores da indústria do plástico. Proporcionar mais esse benefício exclusivo aos clientes da Feiplastic é o que entendemos como nosso verdadeiro propósito", explica.

SERVIÇO:

1ª Rodada de Inovação Tecnológica Feiplastic – Feira Internacional do Plástico

Participantes: previamente definidos pela organização

Data: 16 e 17 de outubro de 2019 (quarta e quinta-feira)

Horário: das 09h30 às 14h30

Local: São Paulo Expo (1,5 Km Rod. dos Imigrantes - Vila Água Funda, São Paulo/SP)

