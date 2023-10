Feira de Pequenos e Médios Negócios Mega Oferta Amazon Prime: Conheça histórias inspiradoras de empreendedores que vendem na Amazon.com.br

Evento reuniu vendedores parceiros dos segmentos de calçados, brinquedos, moda infantil, metais sanitários, projetos criativos em impressão 3D e cosméticos.

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Reafirmando seu compromisso de longo prazo com o país, a Amazon Brasil segue incentivando o mercado empreendedor nacional por meio de seu marketplace. Seguindo essa visão, a empresa promoveu entre os dias 08 e 09 de outubro a primeira Feira de Pequenos e Médios Negócios Mega Oferta Amazon Prime, que ocorreu no Shopping Cidade São Paulo, na capital paulista.

Participaram do evento as marcas Mega Compras, DCP Kids, Kah-noa, Splin, DuRio e GW Comercial, negócios que fazem parte da vitrine da Loja Pequenos Negócios na Amazon.com.br e que tiveram a oportunidade de expor seus produtos e conversar com o público local sobre suas histórias e trajetórias no empreendedorismo, além de apresentarem os benefícios da assinatura Prime e as novidades da Mega Oferta Amazon Prime.

Pela primeira vez no Brasil, a Mega Oferta Amazon Prime, evento que ocorre nos dias 10 e 11 de outubro, traz ofertas exclusivas por 48 horas para clientes Prime que poderão aproveitar para comprar seus itens mais desejados de forma segura, rápida e confiável em diversas categorias, como dispositivos Amazon, Smartphones, Casa, Livros, Eletrônicos, Computadores e Informática, Moda, entre outras. Já para os clientes que ainda não são membros Prime, é possível assinar ou iniciar um teste gratuito de 30 dias em amazon.com.br/prime para desfrutar ao máximo as ofertas do evento.

Histórias de Sucesso

Conheça a seguir um pouco mais sobre as histórias inspiradoras desses pequenos e médios negócios que escolheram a Amazon Brasil como parceira para expansão de seus negócios:

DCP Kids: celebrando a magia da infância em cada detalhe

A jornada da DCP Kids começou com o nascimento da Manu. Daniela Piva, mãe e empreendedora, percebeu que o mercado de produtos infantis muitas vezes carecia de itens que atendessem às necessidades das crianças com o mesmo nível de amor e carinho que ela desejava para sua filha. Esse insight foi o impulso que a levou a transformar sua visão em realidade.

Desde o início, a DCP Kids fez questão de garantir que seus produtos fossem feitos com os mais altos padrões de qualidade. Cada item é projetado para despertar a imaginação das crianças, incentivando a criatividade, a curiosidade e a alegria de descobrir o mundo ao seu redor.

A empresa começou a parceria com a Amazon Brasil em 2020. "Desde o primeiro momento sempre contamos com muita ajuda e incentivo, há um contato muito próximo, o que é um diferencial. Sem contar que temos também a oportunidade de vender para outros estados, localidades em que o frete poderia ficar alto para o consumidor e que com a Amazon Brasil é possível", explica Daniela.

DuRio: resiliência e crescimento no empreendedorismo periférico

A história da DuRio começou em 1996, quando ainda era um negócio pequeno e com recursos limitados. O primeiro "ponto de venda" dos chinelos foi um carrinho de mão nas feiras locais. A qualidade dos chinelos fez sucesso e o boca a boca se tornou o marketing da empresa.

Uma das primeiras dificuldades que a empresa enfrentou nesse começo foi a falta de apoio e confiança por parte dos lojistas, que relutavam em comprar de um pequeno empreendimento. O tempo passou, a empresa cresceu e com a parceria com a Amazon Brasil, esse obstáculo foi vencido. Hoje, a DuRio, que nasceu em uma comunidade carioca e emprega em sua fábrica pessoas do Complexo do Alemão, fortalecendo o desenvolvimento da região, comemora os resultados positivos de vender na Amazon.com.br.

"A Amazon Brasil trouxe visibilidade para a marca, impulsionando as vendas dos nossos produtos, melhorando nosso fluxo de caixa e possibilitando o investimento na ampliação e internacionalização dos nossos negócios. Por meio do programa Fulfillment by Amazon (FBA), melhoramos a nossa logística e ganhamos de vez a confiança do mercado e dos clientes", conta Wanderclay Matos, fundador da DuRio.

Adaptação e resiliência: as chaves do sucesso da GW Comercial

A GW Comercial é uma empresa especializada em produtos de metalurgia, serralheria e metais sanitários. Exemplo de como a adaptação e a resiliência são fundamentais no mundo dos negócios, a empresa enfrentou diversas dificuldades ao longo de sua jornada, mas não se deixou abater.

Com sua entrada na Amazon Brasil, a empresa teve um ponto de virada em sua história, tornando o marketplace não apenas um canal de vendas, mas também um parceiro estratégico que contribuiu para seu crescimento e sucesso.

"Hoje a Amazon Brasil se tornou o principal canal de distribuição da GW Comercial. Investimos tempo, recursos e capital intelectual na plataforma, além de participar também do programa de incubação, eventos e campanhas promovidas por essa gigante do e-commerce que nos abriu mercados e a possibilidade de uma expansão internacional", explica Guilherme Nunes, administrador da GW Comercial.

Kah-noa: o sucesso do empreendedorismo e da paixão por cosméticos

A Kah-noa Cosméticos é uma marca de cosméticos que cresceu a partir da paixão da empreendedora Pamela Valdina por cuidados com os cabelos cacheados. Ela mesma tem cabelos cacheados e percebeu a falta de produtos adequados no mercado. Inspirada, começou a criar suas próprias misturas caseiras, que provaram ser superiores às soluções comerciais.

Transformando sua paixão em negócio, um dos desafios mais prementes que Pamela encontrou como empreendedora foi o equilíbrio entre o mundo físico e o digital, e nisso, a Amazon Brasil a ajudou. "É importante ser relevante tanto online quanto offline. A habilidade de manter uma presença sólida na internet e, ao mesmo tempo, atender aos clientes no mundo físico é uma tarefa complexa, mas fundamental", explica a empresária.

Jornada da Mega Compras: desafios e transformações

A Mega Compras é uma empresa brasileira que atua no setor de brinquedos e produtos de entretenimento. O negócio enfrentou desafios iniciais comuns aos empreendedores, como desenvolver produtos próprios, adquirir e fidelizar clientes, lidar com logística e superar a burocracia.

No entanto, ao se tornar parceira da Amazon Brasil, a Mega Compras encontrou soluções para esses e outros desafios e hoje comemora seus bons resultados. "A parceria com a Amazon Brasil trouxe benefícios como a profissionalização do negócio, logística eficiente e expansão internacional. Hoje, nos destacamos como líderes no setor de brinquedos e continuamos a crescer", afirma Hélcio Sobral, empresário e dono da marca.

Splin: uma trajetória de inovação e sucesso no e-commerce

A Splin é uma empresa mineira que combina engenharia e design para criar acessórios inovadores para dispositivos habilitados para Alexa, como Echo Dot. Inicialmente, a Splin vendia drones, mas identificou a necessidade de acessórios especializados para essas aeronaves não tripuladas. Com o tempo, expandiram seu portfólio e em 2019, a empresa fez uma transição bem-sucedida para o mercado de acessórios da Amazon Brasil.

"A parceria com a Amazon Brasil trouxe benefícios como a melhoria da logística e a expansão internacional", explica Fábio Penna, fundador da Splin. A empresa é um exemplo de como a combinação de engenharia e design pode resultar em produtos diferenciados: são mais de 100 produtos inovadores e dezenas de milhares de unidades impressas em 3D e comercializadas em todo o mundo.

Os seis empreendedores fazem parte do programa FBA – Logística da Amazon, podendo focar nas áreas-chave de seus negócios enquanto a Amazon cuida da armazenagem, empacotamento, envio e suporte pós-venda de seus produtos, que se tornam elegíveis à entrega Prime – rápida e grátis.

Amazon Brasil e PMEs

Atualmente, a Amazon Brasil tem mais de 50 mil vendedores, dos quais 99% são PMEs com mais de 9.6 milhões de produtos listados na loja. Os pequenos e médios negócios que vendem no marketplace da Amazon.com.br, lançado em 2017, já geraram mais de 54 mil empregos diretos e indiretos no Brasil relacionados à essa parceria.

Além de impulsionar as pequenas e médias empresas a nível nacional, os números demonstram que a Amazon ajuda esses negócios a expandirem para novos países, uma vez que milhares dessas PMEs exportam para os Estados Unidos e outros mercados, um crescimento de aproximadamente 4x entre 2018 e 2022.

Durante 2021 e 2022, priorizando o desenvolvimento dos vendedores parceiros e com o objetivo de profissionalizar ainda mais o setor, a empresa investiu em treinamento para as PMEs parceiras e promoveu mais de 6.3 milhões de horas de conteúdo por meio de recursos habilitados pela Amazon que garantiu 216 mil treinamentos completados.

Sobre o Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br , nossa sala de imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected] .

