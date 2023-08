Feira de Segurança Eletrônica ISC planeja gerar 1,6 bilhão em Negócios e reúne 120 empresas expositoras com programação voltada ao impacto da tecnologia no setor

Evento que acontecerá em setembro, em São Paulo, mostrará soluções de segurança para atender demandas do Agronegócio, segmento Bancário, Energia, Varejo e demais verticais

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Agendada para os dias 19 a 21 de setembro, a 16ª edição da ISC Brasil, Feira de Segurança Eletrônica e principal polo de inovação e negócios do país, está se aproximando. Com a expectativa de reunir 120 marcas expositoras, mais de 18 mil visitantes e gerar mais de R$ 1,6 bilhão em oportunidades de negócios, o evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Na oportunidade, o evento contará com uma programação extensa e especializada que irá debater sobre o impacto da utilização de soluções de segurança nos mais variados segmentos da sociedade.

O evento já conta com a presença das principais marcas do setor em escala global, como Control ID, Dahua Technology, Digicon, Grupo Macor, Hikvision, HID, Intel, ISS, Johnson Controls, Segware, Senior, Seal Telecom, Totvs e WDC Network. Ainda, haverá a participação das principais entidades representativas do segmento como ABINEE, ABIMDE, ABCFAV, ABSEG, ASSESPRO SP, CNCG, FENAVIST, SESVESP e SEMEESP, as quais trarão à feira líderes governamentais e autoridades do setor.

Ao todo, serão 17 painéis que abordarão as inovações e tecnologias de segurança integrada e suas aplicações em diversas verticais. O evento contará com a presença de palestrantes nacionais e internacionais, como exemplo, a americana Kasia Hanson, presidente emérita do fórum Mulheres na Segurança da Security Industry Association e líder da vertical de Desenvolvimento Global de Ecossistemas e Parcerias da Intel.

"Estamos muito satisfeitos com nossa qualificada grade de conteúdo e com os palestrantes escolhidos. Somos o maior evento de Segurança Eletrônica do país e estamos confiantes que iremos fazer a edição mais completa de nossa história, discutindo temas relevantes relacionados à proteção com experts e demonstrando soluções para setores-chave da economia nacional", comenta Jacqueline Gagliano, gerente de produtos da ISC Brasil.

Agronegócio

O agro no Brasil é reconhecido como setor crucial para o crescimento do país, respondendo por aproximadamente 27% do PIB (Produto Interno Bruto). O cenário atual de segurança no campo segue preocupante e reúne estatísticas de roubos e furtos. Em pesquisa realizada pelo Canal Rural, coletados entre 2018 e o primeiro trimestre de 2022, percebeu-se o aumento diretamente proporcional entre o preço da arroba do boi e o dos roubos de cabeça de gado no Estado de Minas Gerais. Além disso, conflitos políticos e de propriedades, além do desmatamento e violência, fazem parte do cotidiano dos profissionais que atuam no campo. Com este cenário, o evento fará um painel específico sobre o agronegócio, com a presença de José Luiz de Matos, Diretor Comercial Sul da Seal, que irá debater sobre as soluções integradas de Agrotech e uso de IA para Segurança Perimetral no Agronegócio.

Bancos

Com agências bancárias cada vez mais digitais e a concentração de serviços online, os ataques cibernéticos realizados por atacantes/invasores a essas instituições também estão crescendo. Somente durante o período de 2020 a 2021, o número de ataques a esses alvos cresceu 141% e a tendência é que continue subindo. Hoje, as instituições financeiras representam 27% dos ataques virtuais em nosso país, o segundo mais recorrente, segundo dados da empresa de segurança SafeLabs.

Com ameaças virtuais e físicas, o investimento em soluções completas de segurança eletrônica e de dados se tornou uma necessidade aos bancos. Dentro da programação da ISC 2023, será destinado um painel específico sobre o uso de IA e tecnologias de automação, com a presença de Ricardo Bacci, Gerente de Inovação do Grupo GPS, e Renato Rodrigues, CEO da One Portaria.

Energia

Juntamente do agronegócio, o setor elétrico é um dos mais importantes e estratégicos de nosso país, sendo indispensável a todas as cadeias produtivas. Diversas são as inovações que podem ser aplicadas neste setor para garantir mais segurança e eficiência, dentre elas é possível citar: o uso de drones para monitorar tentativas de vandalismo em linhas de transmissão; geradores de neblina que podem frear invasões e ações agressivas de criminosos; monitoramento remoto de chaves seccionadoras, que monitora em tempo real se ela está ligada ou não etc. Além disso, haverá um painel dedicado ao setor de energia, o qual abordará soluções integradas em infraestruturas críticas e contará com a presença de José Francisco Aleixo Júnior, Gerente Nacional do setor de Energia e Governo do Alfa Sense.

Varejo

Ainda com dados da empresa de cibersegurança SafeLabs, os varejistas são os principais alvos de golpes cibernéticos no país, representando 35% deles. Além disso, estamos inseridos em um cenário de crescimento de furtos em ambientes físicos do varejo, comprovado pelo levantamento realizado pela Abras - Associação Brasileira de Supermercados – no ano de 2021, os crimes em supermercados aumentaram 15%, somando um prejuízo total de R$ 3,2 bilhões.

O escopo de soluções de segurança para a vertical de varejo é extenso, sendo possível destacar câmeras com tecnologias de reconhecimento facial para identificar expressões e gestos; bodycams para profissionais de segurança; catracas inteligentes que são acionadas em tentativas de furtos de produtos; catracas específicas para a área de self-checkout, um dos principais pontos de tentativas de furtos em supermercados, que só é liberada após a leitura do QR Code de pagamento; câmeras térmicas que possibilitam verificar se o consumidor está escondendo algum item em seu corpo ou dentro de uma mochila devido a diferença de temperatura entre o corpo e o objeto. A feira da ISC apresentará um painel sobre essa vertical que abordará a Segurança Integral no Varejo: Integrando Cultura, Tecnologia e Pessoas para uma Proteção Efetiva das Operações e Clientes, com os palestrantes: José Leonardo Santana, Coordenador de Controle Operacional da Zamp; Marco Santoro, Head de Varejo da Hikvision do Brasil; e Michael Machado, Gerente Geral da Datamace.

SERVIÇO

Evento: 16ª edição da Feira e Congresso ISC Brasil;

Data: de 19 a 21 de setembro de 2023;

Horário: das 12h às 19h;

Local: Expo Center Norte;

End.: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo (SP)

Informações e Inscrições: https://www.iscbrasil.com.br/

