Feira Internacional de Móveis da Indonésia (IFEX) 2020 REDEFINE produtos de móveis

JACARTA, Indonésia, 22 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Como a organização que abriga os que atuam na indústria indonésia de móveis, a Associação Indonésia da Indústria de Móveis e de Artesanato ou HIMKI regularmente conduz – para o público local e internacional – eventos para promover seu crescimento. Um dos eventos anuais da HIMKI é a Feira Internacional de Móveis da Indonésia (Indonesia International Furniture Expo – IFEX), que tem tido sucesso na introdução e promoção de móveis indonésios de qualidade para um público mundial. De 12 a 15 de março de 2020, na Feira Internacional de Jakarta (Jakarta International Expo), a HIMKI e a Dyandra Promosindo estarão realizando a maior exposição business-to-business (B2B) de móveis da Indonésia e região.

A indústria de móveis ainda é vista como um dos pilares do crescimento econômico da Indonésia. O setor absorve uma enorme quantidade de recursos humanos, e o número está aumentando de tempos em tempos. Os dados do Ministério da Indústria da Indonésia mostram um aumento no valor de exportação dos móveis. No ano passado, o valor registrado das exportações de móveis da Indonésia foi de US$ 1,69 bilhão. Em média, a indústria está experimentando um crescimento de 4% ao ano.

A projeção é de que a indústria de móveis indonésios mantenha-se crescendo, considerando que o país possui várias vantagens, a exemplo do alto número de recursos humanos e abundante oferta de matéria-prima. Até então, as faixas de florestas indonésias chegam a 120 milhões de hectares, dos quais 12 milhões de hectares estão categorizados como florestas de produção. A Indonésia também é famosa como a maior produtora mundial de vime, com 312 tipos de vime que a indústria pode utilizar.

"A indústria de móveis da Indonésia necessita de contínuas inovações em termos de design, tecnologia e estratégia de mercado, e de serviços pós-venda, para garantir um alto nível de satisfação de cliente", disse Soenoto, presidente da HIMKI. As exportações de móveis indonésios ainda estão atrás das do Vietnã, que atualmente ocupa o 7º lugar. Globalmente, o mercado de exportações de móveis é dominado pela China, seguida pela Alemanha, Itália, Polônia e os Estados Unidos.

A oportunidade de aumentar as exportações

A IFEX conseguiu atrair milhares de compradores e visitantes, e oferece uma oportunidade de ouro para os que atuam na indústria local exibam seus melhores produtos para esses públicos internacionais. No ano passado, a IFEX conseguiu atrair 12 mil visitantes e registrou US$ 370 milhões em transações no local.

Uma das metas da IFEX 2020 é aproveitar as vantagens do mercado norte-americano deixado pela China devido à guerra comercial entre os dois países. Além da Europa, os EUA são um dos maiores destinos de exportação dos produtos indonésios de móveis. A HIMKI incentiva os participantes da indústria do país a encontrarem a estratégia correta para ganhar o mercado dos EUA previamente dominado pelos produtos da China.

Contato:

Maulana Jaelani

Dyandra Promosindo

+62-85840030371

press@ifexindonesia.com

FONTE PT. Dyandra Promosindo

Related Links

www.dyandra.com



SOURCE PT. Dyandra Promosindo