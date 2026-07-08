Felicitysolar umacnia pozycję na rynku europejskim, prezentując zintegrowane systemy magazynowania energii i inteligentnego zarządzania energią podczas targów The Smarter E Europe 2026

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Felicitysolar

Jul 08, 2026, 11:49 ET

MONACHIUM, 8 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Felicitysolar zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii oraz inteligentnego zarządzania energią podczas targów The Smarter E Europe 2026, które odbyły się w dniach 23-25 czerwca w Monachium. Pod hasłem „Accelerating Integrated Energy Solutions" („Przyspieszanie rozwoju zintegrowanych rozwiązań energetycznych") firma przedstawiła swoje rosnące kompetencje w zakresie zintegrowanych systemów falowników i akumulatorów, cyfrowego zarządzania energią oraz lokalnego wsparcia rynku europejskiego.

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Felicitysolar representative delivered a presentation at the ESS Forum
Felicitysolar representative delivered a presentation at the ESS Forum
Felicitysolar attended the 2026 EUPD Award Ceremony
Felicitysolar attended the 2026 EUPD Award Ceremony

Tegoroczna ekspozycja odzwierciedlała strategiczną zmianę w podejściu firmy - od prezentacji pojedynczych urządzeń do pokazywania kompletnych ekosystemów energetycznych. Odwiedzający mogli zobaczyć, jak falowniki, magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz platformy cyfrowe współpracują ze sobą, tworząc spójne rozwiązania dla budynków mieszkalnych i obiektów komercyjnych.

W segmencie magazynowania energii dla gospodarstw domowych Felicitysolar zaprezentowała systemy o mocy 8 kW i 20 kW oraz serię niskonapięciowych akumulatorów FLB. Rozwiązania te, przeznaczone do magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznych, zasilania awaryjnego, zwiększania autokonsumpcji oraz optymalizacji kosztów energii, oferują elastyczne możliwości magazynowania energii dla gospodarstw domowych w Europie.

W obszarze zastosowań komercyjnych i przemysłowych (C&I) firma zaprezentowała hybrydowy falownik o mocy 125 kW, wysokonapięciowy modułowy system akumulatorów FLH, zintegrowany system chłodzony cieczą o mocy 125 kW typu „all-in-one" oraz rozwiązanie FLM500. Oferta odpowiada na rosnące zapotrzebowanie europejskiego rynku na skalowalne, niezawodne i inteligentne systemy magazynowania energii przeznaczone dla budynków komercyjnych, parków przemysłowych oraz dużych projektów inwestycyjnych.

Podkreślając swoje kompetencje w obszarze C&I, Felicitysolar zorganizowała podczas B0 Innovation Area Forum prezentację zatytułowaną „Next-Gen C&I Power: 125kW Hybrid Inverter", poświęconą roli hybrydowego falownika 125 kW w nowoczesnych systemach magazynowania energii. Przedstawiciele firmy uczestniczyli także w dyskusjach organizowanych podczas ESS Forum, poświęconych rozwojowi europejskiego rynku energii, zmianom regulacyjnym oraz przyszłości inteligentnych technologii energetycznych.

Istotnym elementem prezentacji były także rozwiązania cyfrowe Felux i Fsolar. Platforma Felux umożliwia inteligentne zarządzanie energią poprzez monitorowanie pracy systemów, prognozowanie oraz optymalizację wykorzystania energii. Z kolei Fsolar stanowi kompleksową platformę usługową, zapewniającą klientom dostęp do informacji o produktach, wsparcia technicznego, doradztwa oraz obsługi na każdym etapie eksploatacji systemów. Dzięki prezentacjom na żywo i konsultacjom technicznym odwiedzający mogli zobaczyć, w jaki sposób narzędzia cyfrowe wspierają bardziej przejrzyste i efektywne zarządzanie energią.

Targi były również okazją do umocnienia relacji z dystrybutorami, instalatorami, firmami EPC, deweloperami projektów oraz partnerami biznesowymi poprzez bezpośrednie spotkania, prezentacje produktów i wymianę wiedzy technicznej. Felicitysolar uczestniczyła także w ceremonii autoryzacyjnej SGS dotyczącej certyfikacji systemu 125 kW w Hiszpanii oraz w uroczystości wręczenia nagród EUPD 2026, co dodatkowo potwierdziło wiarygodność i zaangażowanie firmy na rynku europejskim.

Rozwijając lokalne zaplecze serwisowe, wsparcie techniczne oraz współpracę z partnerami w Europie, Felicitysolar dąży do zapewnienia klientom nie tylko wysokiej jakości produktów, ale również kompleksowego, długoterminowego wsparcia na każdym etapie cyklu życia produktu. Firma zapowiada dalsze inwestycje w rozwój zintegrowanych systemów magazynowania energii, inteligentnych technologii zarządzania energią oraz lokalnych usług, wspierając tym samym europejską transformację energetyczną.

KONTAKT:
Dział Marketingu Felicitysolar
[email protected]
+86-18620102298

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