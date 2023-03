Felix Kilbertus est le nouveau directeur de la création de Pininfarina

TURIN, Italie, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Pininfarina nomme Felix Kilbertus, designer automobile de renommée mondiale, au poste de directeur de la création. Kilbertus agira en tant que coordinateur créatif et stratégique à l'échelle du groupe concernant tous les aspects du design (mobilité, design de produits et d'expériences et architecture). Sous les ordres directs du PDG, Silvio Angori, la nouvelle recrue supervisera toutes les équipes de design de Pininfarina situées dans leurs zones géographiques où l'entreprise est implantée (Italie, Chine, États-Unis).

New Pininfarina’s Chief Creative Officer Felix Kilbertus

Chez Pininfarina, Kilbertus rejoindra une équipe multiculturelle de stylistes et de designers aux compétences rares et précieuses. Ensemble, ils consolideront la position de leader mondial de l'entreprise en matière de design et s'attacheront à accompagner les clients vers l'avenir de la mobilité, de l'architecture et du design d'expériences. La feuille de route de Pininfarina intègre les besoins futurs de la société et de ses citoyens et place la fusion continue des réalités physiques et numériques (la nature phygitale du développement du design) au cœur de ses préoccupations.

Fort d'une carrière de 20 ans dans le design automobile, Kilbertus a récemment occupé le poste de responsable du design extérieur chez Rolls-Royce Motor Cars, où il était en charge du développement du design de la gamme de produits de la marque depuis 2017, et gérait une équipe de créatifs à Munich, en Allemagne, et à Goodwood, au Royaume-Uni. Auparavant, il a occupé des postes de designer senior chez Renault, Nissan, Fiat et aussi Pininfarina, où il a été designer en chef entre 2011 et 2014.

Né en Autriche il y a 44 ans, son parcours créatif l'a conduit en France, au Japon, en Italie et en Allemagne. Il a commencé sa longue et brillante carrière internationale après avoir obtenu un master en design des transports (Strate, École de Design, France) et un master en design industriel (UAID, Autriche). En 2003, il débute en tant que designer extérieur dans la brande Design de Renault, où il a ensuite occupé des postes dans différents studios jusqu'en 2011, se spécialisant dans les designs avancés et de production. De 2008 à 2010, il travaille au sein du centre de design mondial de Nissan à Atsugi, au Japon, dans le cadre d'un échange au titre de l'alliance entre Renault et Nissan, et se consacre à l'élaboration de projets pour les marques Nissan et Infiniti.

En 2011, il rejoint le centre de design de Pininfarina à Cambiano, commune de la ville de Turin, en tant que chef d'équipe du développement du design extérieur automobile. Il est notamment à l'origine du processus de conception et du style extérieur du concept BMW Pininfarina Gran Lusso Coupé, dévoilé lors du concours de la Villa D'Este de 2013. Il a poursuivi son parcours de designer au sein du FIAT Centro Stile de Turin, avec un nouveau défi : de 2014 à 2017, Kilbertus a travaillé en tant que designer extérieur en chef responsable du développement du design extérieur des véhicules de tourisme de la marque Fiat.

À compter du 17 avril 2023, Kilbertus succèdera à Kevin Rice, qui a quitté la société en décembre dernier.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2010812/FELIX_KILBERTUS.jpg

