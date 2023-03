FEMME! POWER CONFAB & RETREAT convocará a más de 300 mujeres multiculturales líderes, ejecutivas, emprendedoras e influencers del 29 al 30 de marzo en Pasadena, en culminación del Mes de la Historia de la Mujer

La pionera del Hip Hop MC LYTE, la activista de derechos civiles DOLORES HUERTA,

la ícono musical SHEILA E. y la estrella mexicana de fútbol bandera DIANA FLORES

serán homenajeadas

AARP, Comcast NBCUniversal Telemundo e INGEÑUITY presentan una emocionante línea de "Iluminadores", invitados especiales como Charo, Mónica Ramírez de The Latinx House, Mario Lopez, Gaby Moreno,

María Marín, Aida Rodriguez y Michael Davis de Los Angeles Chargers

LOS ÁNGELES, 23 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- INGEÑUITY, aclamado productor de contenidos y conferencias, anuncia su celebración inaugural del Mes de la Historia de la Mujer, FEMME! Power Confab & Retreat 2023, presentada por AARP, Comcast NBCUniversal Telemundo e INGEÑUITY. El evento está programado para los días 29 y 30 de marzo en el Langham Huntington en Pasadena, California.

El tema de Power Confab & Retreat es Celebrar + Iluminar + Elevar. FEMME! celebra "her-story" ("su historia") al reconocer íconos históricas, a la vez que destaca a las agentes de cambio y disruptoras de hoy, que hacen historia en sus propios términos. FEMME! también revelará secretos de éxito compartiendo conocimientos, sabiduría y experiencias. Power Confab convocará a más de 300 mujeres líderes, ejecutivas, influencers y emprendedoras multiculturales para que se alcen mutuamente conectando el poder a través de la raza, la edad y el sector.

"Es un honor ser patrocinador del FEMME! Power Confab & Retreat para celebrar y resaltar la singularidad de mujeres de todas las edades y orígenes. En AARP desafiamos las prácticas divisivas y excluyentes, las creencias obsoletas y los estereotipos en todas las edades, especialmente para las mujeres. Estamos activando nuevas soluciones, para que más personas mayores de 50 años vean reducidos los obstáculos que les impiden vivir de la mejor manera, con énfasis en la seguridad de salud, la resiliencia financiera y las conexiones sociales", comentó Edna Kane Williams, vicepresidenta ejecutiva y directora de diversidad de AARP.

"NBCUniversal tiene el honor de apoyar a INGEÑUITY y específicamente a FEMME! Power Confab & Retreat, ya que reúne a mujeres de todos los orígenes para animarse e inspirarse unas a otras y construir una comunidad", expresó Craig Robinson, vicepresidente ejecutivo y director de diversidad de NBCUniversal. "A medida que el Mes de la Historia de la Mujer llega a su fin, es importante que sigamos ofreciendo oportunidades para que las mujeres en cualquier etapa de su carrera o trayectoria de vida celebren y aprendan unas de otras todo el año a través de eventos como este".

Entre los aspectos más destacados de FEMME! Power Confab & Retreat se incluye:

Día 1, 29 de marzo

Día R&R (Relájate y Revive) presenta una FEMME! Golf Clinic, coorganizada por la Asociación de Golfistas Latinas; la experiencia FEMME! Mind-Body-Spirit Power Healing Journey; y una reunión tributo de más de 50 CEO de pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y corporaciones en la T-Shirts & Sneakers — Salute to CEOs FEMME! Power Reception.

Día 2, 30 de marzo

Entre las sesiones del FEMME! Power Day se incluyen "Game-Changer: One on One with Flag Football Global Ambassador Diana Flores"; "I Am Invincible: Hear Me Roar", con una presentación especial de la cantautora Gaby Moreno; "Badass Women Who Are Crushing It: Real Conversation With Those Who Slay Every Day"; "Now Is the Hour of Reinvention"; "Feed The Soul and Savor Prosperity" y "All Hail… The Duchess of Decorum Will See You Now!"

Los eventos especiales destacados son el Ask Me Anything Luncheon con la ícono de la cultura pop Charo y presentado por la artista Aida Rodriguez; y los FEMME! Legacy Awards, presentados por el actor y presentador de TV Mario Lopez, en los que se premiará a la ícono musical Sheila E. con el Muse Lifetime Achievement Award. Otros premios serán entregados a la activista de derechos civiles Dolores Huerta, The Fighter Award; a la pionera del Hip Hop MC LYTE, el Living Legend Award; y a la campeona mexicana de fútbol de bandera Diana Flores, el Groundbreaker Award. El FEMME! Legacy Concert cierra la Confab con una presentación de la homenajeada Sheila E.

Entre otras importantes personalidades asistentes se encuentran Mónica Ramírez, cofundadora de The Latinx House; María Marín, autora y presentadora de TV/radio; Edna Kane Williams, vicepresidenta ejecutiva y directora de diversidad de AARP; Mariachi Divas de Cindy Shea; la princesa Sarah Culberson de Sierra Leona; Raquel "Rocky" Egusquiza, directora ejecutiva de The Latin GRAMMY Cultural Foundation®; Michael Davis, esquinero de Los Angeles Chargers; la chef Pyet Despain; la duquesa del decoro Pattie Ehsaei; el chef Greggy Soriano, copropietario y director de marketing de Karla & co; Pili Montilla; María Castro, fundadora y directora ejecutiva de Inspiration; Alejandra Ceja, directora ejecutiva de la Fundación Panasonic; DJ Novena Carmel; la periodista Lynda López; Yvette Peña, vicepresidenta de Estrategia de audiencia de AARP; Shirley Acevedo Buontempo, fundadora de Latino U College Access, Inc.; la chef Natasha Feldman; Suemy G Violin; Jose Ajpu Munoz Raven, un Ajq'ij, sacerdote del calendario maya; Maggie Castro, directora estatal asociada de Divulgación y Participación, AARP Nueva York; Sarah Ruiz Chávez, presidenta de INGEÑUITY; Maya Madsen, fundadora de Maya's Cookies; Salvador Mendoza, vicepresidente de Diversidad, Equidad e Inclusión de NBCUniversal; Anna Sauceda, presidenta de Associated Construction Services Group; Luisa Acosta, socia gerente de 360 Agency; Linda Offrey, directora ejecutiva de Shepard's Door; Pam Kessinger, propietaria/maestra de Already Within Yoga Studio; y Azucena Maldonado, fundadora de la Asociación de Golfistas Latinas.

"Hemos diseñado una experiencia única en la que nuestro espíritu FEMENINO colectivo puede iluminarse e irradiarse a lo largo de estos dos días llenos de eventos", señaló Sarah Ruiz Chávez, creadora de FEMME! Power Confab & Retreat y presidenta de INGEÑUITY. "¡Nuestros invitados presentadores y asistentes son estrellas de rock! Juntos celebraremos el Mes de la Historia de la Mujer en un gran estilo FEMME! con un llamado a elevarnos mutuamente ahora y en el futuro".

Si desea conocer el programa completo de sesiones, eventos, participantes invitados, registro e información del hotel para el FEMME! Power Confab & Retreat, visite FemmeConfab.com. Para obtener más información sobre el Power Confab, llame al 913-397-8850 o envíe un correo electrónico a David Chavez a [email protected].

FUENTE INGENUITY

