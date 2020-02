Fenasucro terá hackathon internacional inédito no setor de bioenergia

Os organizadores do evento destacam que o objetivo é estimular a busca por propostas que promovam o melhor aproveitamento e eficiência da bioenergia. "A FENASUCRO é a maior feira de BIONERGIA do mundo, por isto, sempre buscamos conceitos, discussões e soluções inéditas que possam ser aplicadas na prática e impactar o setor. O Canathon é uma inovação que temos certeza trará projetos efetivos neste sentido", afirma Paulo Montabone, diretor da FENASUCRO.

Em um espaço que será construído dentro do evento, os estudiosos, cientistas e empreendedores selecionados se reunirão em três dias (num Hackaton, normalmente não há intervalo nem para o descanso noturno) para criar novas ideias e apresentar para o mercado e investidores.

O Canathon será realizado em parceria com a Think Lab Brasil.

Etapas

Primeiro, o Canathon "ouvirá" as usinas e empresas do setor. "A primeira etapa é exatamente consultar o mercado e as empresas de bioenergia sobre quais são suas principais demandas que precisam ser solucionadas de forma estratégica", explica Marcos Eduardo Oliveira, da Think Lab Brasil.

Após a consulta serão abertas as inscrições para profissionais e grupos interessados do mundo inteiro, que passarão por uma seleção. Durante o "confinamento", que acontecerá dentro da própria feira, entre os dias 19 e 21 de agosto, os participantes trabalharão dia e noite em busca de solucionar os desafios propostos, com direito a dinâmica e intervenções.

Com o Canathon, a FENASUCRO busca expandir o potencial estratégico do setor de bioenergia por meio da aproximação de desenvolvedores de novas tecnologias. "Esse será o primeiro evento a fazer a ponte entre o setor de bioenergia e as inovações de grupos ligados ao mercado financeiro e de tecnologia. Essa experiência representa uma oportunidade de desenvolvimento estratégico para esse mercado em expansão", afirma Paulo Victor Silva, da Think Lab Brasil.

A FENASUCRO acontecerá entre os dias 18 e 21 de agosto, em Sertãozinho/SP.

