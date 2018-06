Fenjiu Group participe à Moscou à un colloque sur la qualité au nom des fabricants chinois de spiritueux

M. Li a fait observer au cours du colloque qu'étant donné que nous opérons dans un monde qui est devenu une économie planétaire interconnectée, caractérisée par un développement intégré, il est de l'intérêt des fabricants de spiritueux dans le monde d'établir leurs feuilles de route pour leur développement. Ils pourront ainsi bénéficier des opportunités qui leur sont offertes par 'l'Initiative Une Ceinture Une Route. Il a également mentionné combien il garde toujours présente à l'esprit la meilleure façon de dynamiser la mondialisation du baijiu chinois, en se basant sur « une coordination des politiques, une harmonisation des normes et une intégration culturelle ». Le but est ainsi d'offrir au monde l'occasion d'apprécier la qualité de biens fabriqués en Chine et en particulier de partager la pure qualité produite par Fenjiu en facilitant des partenariats mondiaux et l'innovation dans les produits spiritueux. Il croit fermement dans l'aboutissement des résultats issus de l'établissement conjoint d'une communauté où les producteurs mondiaux de spiritueux reconnaissent leur destin commun et travaillent de concert à un avenir meilleur. Ils montrent à la communauté internationale la grande valeur transmise de génération en génération par un respect très strict de la qualité associé au rayonnement culturel indissociable de l'industrie des spiritueux.

Lors de la cérémonie d'échange culturel intitulé « Faisons apprécier la qualité de la Chine dans le monde », M. Li a fait parvenir une bouteille classée de Xu Bing Art Edition Fenjiu à Oleg Ryzhkov, ministre-adjoint de la Culture en Russie. Ryzhkov a répondu que cette précieuse bouteille de liqueur ne lui a pas été remise à lui seul, mais à tout le peuple russe. Il a pleinement apprécié la main amicale tendue à la Russie par Fenjiu Group et exprimé l'espoir que les échanges et la coopération entre la Chine et la Russie deviendraient encore plus fructueux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/705927/Fenjiu_Moscow.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/705928/Fenjiu_dialogue.jpg

