Fenner™ Precision Polymers acquiert le leader du secteur des dispositifs de verrouillage sans clé, MAV S.p.A.

« Dans des circonstances idéales, toutes les parties sont gagnantes lors d'une acquisition, et c'est certainement le cas ici », a déclaré Jack Krecek, directeur général de division, Fenner Precision Polymers. « Tous les clients, y compris ceux des marchés mal desservis et émergents, bénéficieront de notre expertise technique combinée, de notre rapidité de mise sur le marché et de nos délais d'exécution. MAV continuera à opérer sous sa marque réputée, tout en ayant accès à une force de vente mondiale ayant des relations considérables avec les clients. Cela permet à Fenner Precision Polymers de devenir le leader mondial des dispositifs de verrouillage sans clé. Cette acquisition nous permet de renforcer notre expertise en matière de conception technique, d'intégrer verticalement des solutions et d'améliorer considérablement notre positionnement dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Pendant des années, Fenner Precision Polymers a travaillé à rétablir une relation antérieure entre MAV et Fenner Drives B-LOC Keyless Bushings. « Le partenariat initial entre nos entreprises a contribué à établir le marché des KLD en Amérique du Nord », a déclaré M. Krecek. « Notre objectif est de rétablir ce lien afin de pouvoir exploiter les forces combinées des deux entreprises pour développer nos activités en dehors de l'Amérique du Nord. »

« L'expression « petit égale bon » définit depuis longtemps l'ingéniosité italienne », a déclaré Sandro Zamboni, PDG de MAV. « Bien qu'il s'agisse d'une petite entreprise, l'expertise de MAV, vue à travers les yeux de la mondialisation, est très importante. Nous avons réussi à pénétrer des marchés lointains, à renforcer les relations avec les clients et à gagner leur confiance et leur respect. Cependant, nous sommes devenus trop grands pour rester petits. Cette entreprise accueille la MAV au sein d'une organisation multinationale plus importante et la positionne mieux pour servir tous les marchés. L'association avec Fenner Precision Polymers offre également un avantage considérable à nos clients, grâce à nos compétences techniques combinées, aux innovations qui en résultent en matière de solutions techniques et aux avantages attendus des économies d'échelle. »

À PROPOS DE FENNER PRECISION POLYMERS

Fenner Precision Polymers est une entreprise du groupe Michelin. Avec plus de 800 employés dans le monde, Fenner Precision Polymers est un fournisseur de confiance de solutions techniques pour les applications à performances critiques. Les lignes de produits de l'entreprise soutiennent les clients dans une variété de secteurs, y compris l'impression 3D, la manipulation de documents, le transport, l'exploitation minière, l'agriculture, l'aérospatiale, le contrôle climatique, la manipulation de matériaux, la transformation et l'industrie alimentaires. Les lignes de produits comprennent, entre autres, des tissus enduits et des textiles techniques, des courroies de transmission et de transport d'énergie, des dispositifs de verrouillage sans clé, des courroies en polyuréthane Eagle, des tuyaux en silicone et en caoutchouc organique, des solutions de roulements sur mesure, et des produits composites PowerMax. En savoir plus sur Fenner Precision Polymers et ses filiales, Fenner Drives, Fenner Precision, James Dawson, et Fabri Cote.

Contact pour les médias Fenner Precision Polymers MAV S.p.A.

