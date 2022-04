Feria de Cantón 2022: La actualización a la fabricación inteligente empodera la rápida evolución de la industria de maquinaria china

CANTÓN, China, 11 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- La 131.a Feria de Cantón se llevará a cabo en línea del 15 al 24 de abril. Según Maggie Pu, subdirectora general de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Feria de Cantón, este año se lanzará un montón de productos nuevos muy esperados en la sección de exposición de maquinaria.

La sección de exposición de maquinaria en la Feria de Cantón es una de las más visitadas y cuenta con grandes cantidades de productos en demostración y ventas. La industria de maquinaria de China, alguna vez incompetente, se ha desarrollado drásticamente bajo la estrategia "impulsada por la innovación".

Esta industria en China ahora está bien diversificada. La intensa competencia en el mercado internacional estimula a las empresas a tomar más en serio la calidad y costo de los productos, así como la capacidad de desarrollar nuevos. Para dar respuesta a la demanda, las empresas han invertido mano de obra y recursos en el fortalecimiento de la I+D de las tecnologías centrales, lo que aceleró directamente la transformación y la actualización de la industria de fabricación de maquinaria china.

En los últimos años se desarrollaron equipos de alta gama, incluidos para transmisión y distribución de energía de voltaje ultraalto, para refinación de petróleo a nivel de 10 millones de toneladas y equipos grandes de etileno a nivel de un millón de toneladas, lo que rompió el predominio de las compañías extranjeras. Las industrias emergentes, como la robótica, han experimentado avances en el control de movimiento y servomotores de alto rendimiento. La maquinaria general, la agrícola y la de procesamiento a pequeña escala, así como las partes industriales también han conformado una cadena industrial completa. Según la Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica (VDMA) de Alemania, en 2020 China superó a su país en la clasificación mundial de exportación de maquinaria y equipos, con una mayor participación del 15,8 % y un total de EUR 165.000 millones.

La Feria de Cantón reúne a empresas competentes de fabricación de maquinaria. En cada sesión, expositores líderes como Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd., Hubei Tri-Ring Metal-Forming Equipment Import & Export Co., Ltd. y Hualian Machinery Group Co., Ltd. presentaron sus nuevos productos en la feria. Los nuevos productos incluyen diversos equipos inteligentes de diferentes tamaños, como conjuntos de generadores fotoeléctricos complementarios, nueva maquinaria agrícola inteligente y generadores silenciosos de inversores digitales.

Con la implementación del "14.o Plan Quinquenal" para el desarrollo de la industria de la maquinaria, los sectores pertinentes de China experimentarán gran progreso. El auge de la infraestructura en los países de la "Iniciativa de la Franja y la Ruta" (BRI), junto con la entrada en vigencia de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), constituyen un amplio escenario para que la industria de la maquinaria de China rápidamente se vuelva avanzada a nivel internacional. Como vínculo de amistad y puente para el comercio, la Feria de Cantón está presenciando la evolución de las industrias manufacturera y de maquinaria de China.

Visite https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email para conocer más oportunidades.

FUENTE Canton Fair

