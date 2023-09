Feriados à vista: Entenda como a Livelo pode ser sua aliada para viajar economizando

O programa de recompensas possibilita que os clientes paguem as passagens com pontos e dinheiro e ainda parcelem a quantia em reais em até 10 vezes no cartão de crédito

BARUERI, Brasil, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Livelo, principal empresa de recompensas do país, permite, de forma simples e descomplicada, que você organize seus gastos ao juntar pontos em compras de produtos e serviços que já estavam planejados, como, por exemplo, presentes de aniversário, pagamento das contas com o cartão de crédito e até mesmo itens de supermercado. Com isso, é possível utilizar o saldo acumulado para tirar a viagem dos sonhos do papel ou, também, caso você ainda não tenha pontos suficientes, complementar o restante da transação com dinheiro, parcelando o valor em reais em até 10 vezes no cartão de crédito.

Mas como funciona viajar com pontos Livelo? É um processo simples e flexível: você acumula pontos de várias maneiras diferentes. Isso inclui explorar o Shopping Livelo, plataforma de marketplace da marca, utilizar os cartões de crédito de instituições financeiras parceiras, aderir ao Clube Livelo, que é programa de assinaturas com benefícios exclusivos, e até mesmo adquirir os pontos diretamente.

Outra forma disponível é através de compras online em lojas parceiras, podendo ainda aproveitar campanhas promocionais com paridades mais altas do que o normal, o que é um método bem eficaz, já que é possível ganhar 3.000 pontos de uma vez só ao gastar R$ 300,00 em uma marca que está oferecendo 10 pontos por real gasto, por exemplo. Quando realizado de maneira otimizada, o acúmulo de pontos ajuda a economizar no planejamento da sua próxima viagem.

Supondo que você tenha aproveitado o exemplo da oferta que foi citada anteriormente e possui 3.000 pontos Livelo na sua conta. Agora, basta utilizar o saldo para escolher entre os mais de 20.000 destinos oferecidos pela Livelo no catálogo e aproveitar os feriados que acontecerão no 2° semestre de 2023, são eles: Independência do Brasil, no dia 07/09, Nossa Senhora Aparecida, no dia 12/10, Finados, no dia 02/11, Proclamação da República, no dia 15/11, Dia da Consciência Negra, que é adotado somente em algumas cidades brasileiras, no dia 20/11, e Natal, no dia 25/12. São muitas oportunidades para viajar economizando com pontos Livelo.

Veja como é fácil na simulação a seguir: para ir de São Paulo (SP) até Curitiba (PR), por exemplo, é possível encontrar passagens a partir de 5.000 pontos, ou seja, você utilizaria os seus 3.000 pontos acumulados e complementaria o restante do valor em dinheiro, podendo parcelar o valor em até 10 vezes no cartão de crédito.

O mesmo princípio vale para trechos como Belo Horizonte (MG) até São Paulo (SP), que custam a partir de 6.300 pontos, Recife (PE) até Salvador (BA), a partir de 7.100 pontos e até mesmo facilitando o planejamento de viagens internacionais com voos saindo de Roma, na Itália, e chegando em Florença, que é no mesmo país, a partir de 4.100 pontos.

Dessa forma, viajar com pontos Livelo é prático, fácil e seguro. Conheça o passo a passo para trocar seus pontos por passagens aéreas:

O primeiro passo é fazer o seu login no site ou app do programa de recompensas. Depois, no site da Livelo, você precisa selecionar a aba "Usar Pontos", já no app, disponível para iOS e Android, é necessário clicar em "Usar". Após essa etapa, o caminho passa a ser o mesmo em ambas as plataformas. O próximo passo é ir em "Viagens" e logo em seguida para as "Passagens Aéreas". Na sequência, basta escolher o voo compatível com o seu objetivo e reservá-lo. Na página seguinte, confira as informações do seu voo, políticas de alteração e cancelamento, preencha seus dados para a emissão e escolha entre pagar a taxa de embarque com dinheiro ou pontos.

Após conferir as informações e concordar com as regras, condições e termos das tarifas, clique no botão "Continuar com CVC". Confira o resumo da viagem e caso esteja de acordo, clique em "Continuar". Sua passagem será reservada pelo período de 15 minutos. Ao clicar no botão de "Continuar", você será redirecionado ao carrinho para finalizar a compra e, após concluir o processo, seu voucher de confirmação será enviado em até 24 horas para o seu e-mail de cadastro na Livelo.

Para conhecer todas as informações sobre como resgatar sua passagem aérea com a Livelo, acesse: https://www.livelo.com.br/use-seus-pontos-viagens.

Sobre a Livelo

A Livelo é a principal empresa de recompensas do Brasil. Com sete anos de mercado, já possui mais de 43 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix, além do Shopping Livelo, plataforma de marketplace onde os consumidores optam por pagar por produtos com pontos, dinheiro ou pontos + dinheiro no site ou aplicativo da marca. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

