Férias com o carro? Conheça soluções da Osram que tornam a viagem mais segura

E, mesmo depois de fazer os ajustes convencionais na sua oficina de confiança, saiba que existem outros itens de segurança e conforto que servem para deixar seu passeio ainda mais completo. Imagine só você na estrada com sua família quando descobre que a bateria do veículo está fraca, quase totalmente descarregada. Ou então que o pneu está murcho, longe de qualquer posto de gasolina ou borracheiro. Além de atrasar planos, essas situações são muito frustrantes.

Nada de problemas com a bateria

Sabendo disso e sempre atenta às necessidades do mundo moderno, a OSRAM, multinacional alemã líder no setor de iluminação automotiva, apresenta ao mercado os auxiliaras de partida Battery Start 200 e Battery Start 300.

O modelo 200 é adequado para motores a gasolina até 3 litros, enquanto o 300, para veículos até 6 litros. Com essas performances, os dispositivos atendem desde carros e motocicletas menores até veículos maiores, como SUVs e vans. O tempo de carregamento completo é de 2 horas para Battery Start 200 e de 3 horas para o 300.

Com tecnologia de lítio-cobalto, os auxiliares de partida são compactos e leves. Para facilitar o armazenamento no porta-luvas do carro, os dois modelos acompanham uma bolsa prática. Pensando na visualização à noite ou em áreas escuras, as ferramentas possuem uma luz LED brilhante, que funciona como uma lanterna. Outro atributo que facilita a vida dos motoristas é a conexão USB, que faz com que as baterias funcionem, também, como carregadores portáteis para smartphones, câmeras e tablets.

Além de práticos e modernos, os auxiliares de partida Osram possuem tecnologia com alta eficácia em segurança que evitam danos, como, por exemplo, reversão de polaridade, superaquecimento ou curto-circuito. "Com o home office, os carros têm ficado mais tempo desligados e, com isso, tornou-se comum a partida falhar Outra situação muito habitual é o esquecimento do rádio e da iluminação interna acesa, condições que desperdiçam energia e fazem com que a bateria acabe, principalmente, em carros mais antigos, já que não possuem desligamento automático", explica Murilo Karas, gerente nacional de vendas AFTM da Osram "Sabemos que contar com os auxiliares de partida é fundamental para recarregar a bateria do veículo rapidamente sem ajuda de terceiros. Por isso, estamos muito orgulhosos em desenvolver o Battery Start 200 e o Battery Start 300, ferramentas que aliam inovação, qualidade e segurança para todos os consumidores", acrescenta.

E se o pneu esvaziar?

A resposta mais comum seria: paro no primeiro posto. Mas sabemos que o próximo serviço pode estar um pouco distante, e um veículo com o pneu fora da calibragem ideal pode atrapalhar a dirigibilidade, o que compromete a estabilidade, a autonomia de combustível e provoca mais desgaste nos pneus.

Por conta disso, a Osram lançou o exclusivo compressor portátil de ar TyreInflate, da linha Tyrecare. Disponível nas versões TyreInflate 200 (analógica) e TyreInflate 450 (digital), o produto conta com design flat e adaptador de três peças para uso tanto em pneus automotivos quanto de bicicletas, motocicletas, bolas e outros infláveis. Ele também pode ser utilizado durante atividades esportivas e camping, para inflar bolas e colchões, por exemplo.

"O compressor de ar da Osram é versátil, com uso principalmente para calibragem de pneus, mas também com outras aplicações, o que o torna ideal para ter sempre à mão no carro, seja para quem sempre realiza longas viagens ou para quem se desloca pela cidade", ressalta Rodrigo Gouveia, IKAM e-Commerce da empresa.

Com o TyreInflate 200 e o TyreInflate 450, a velocidade para inflar os pneus são, respectivamente, de 4,5 minutos e 3,5 minutos, com máxima estabilidade. O produto é disponibilizado com cabo de alimentação portátil, projetado para reduzir torções, o que evita desgaste desnecessário.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849924/BATTERYstart_300_OSRAM.jpg

FONTE OSRAM

SOURCE OSRAM