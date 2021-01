Férias, sol, praia e mar: como se prevenir da micose de unha no verão?

SÃO PAULO, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Pé na areia, pé na água do mar, na piscina, ou até em uma caminhada de chinelo. O verão é, sem dúvida, a estação em que ficamos com os pés mais expostos. Por isso, é importante tomar um cuidado extra com as unhas. Afinal a micose também curte dias de calor.

"Umidade e alta temperatura são condições que favorecem o surgimento de fungos, principais causadores das micoses que atacam com frequência as unhas", explica a dermatologista Dra. Anarosa Sprenger (CRM-PR 14165). Os sintomas vão desde o aumento na fragilidade, até a deformação e escurecimento das unhas.

Para cuidar da saúde e da beleza das unhas no verão, é fundamental estar atento e evitar algumas práticas. "Vestir sapatos fechados no calor, andar descalço em pisos públicos, ou utilizar chuveiros compartilhados são algumas atividades comuns no verão que podem contaminar as unhas", alerta a Dra. Anarosa. Caso precise usar sapatos fechados, uma dica é higienizá-los bem e deixar secar completamente antes de calçar.

Para aqueles que estão com a doença, um dos tratamentos disponíveis é Loceryl®, esmalte que contém amorolfina em sua fórmula, um ativo que mata os fungos causadores da micose e protege contra sua disseminação. Ele forma uma fina película na superfície da unha para manter o antifúngico em ação por mais tempo, devendo ser aplicado de uma a duas vezes por semana.

Vale lembrar que, caso exista suspeita de micose ou seus sinais sejam percebidos, é essencial consultar um profissional especializado, que irá indicar o melhor tratamento para cada paciente.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

