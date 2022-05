Ferramentas da conta digital do banco BV trazem mais agilidade e tranquilidade para a vida financeira

Funções como débito automático para financiamento de veículos e fatura de cartão, além da portabilidade de salário, facilitam o dia a dia do cliente

SÃO PAULO, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O banco BV, um dos maiores bancos do país, segue com o compromisso de tornar a vida financeira de seus clientes mais leve e tranquila. Por isso, desenvolveu em sua conta digital ferramentas que trazem mais agilidade e facilidades para o dia a dia das pessoas.

Uma delas é o débito automático em conta para financiamento de veículos e pagamento da fatura do cartão de crédito. De forma rápida e simples, o cliente aceita a utilização do serviço e evita contratempos que a perda da data de vencimento pode acarretar como uma possível cobrança de juros.

"Essa funcionalidade traz tranquilidade para os clientes e, além disso, contribui para a organização financeira, já que o usuário terá a certeza de que as contas serão pagas em dia com o dinheiro que está na conta", afirma Marcos Barros, diretor de Produtos do banco BV.

Além do débito automático, o cliente da conta digital BV tem na palma da mão serviços que podem ser feitos em qualquer local e horário, como o pagamento de contas e a utilização do cartão virtual para compras.

Viabilizar conquistas e dar fôlego para as contas no final do mês

Como um player importante de crédito, o BV traz soluções para que seus clientes possam não apenas viabilizar conquistas, mas também ter ferramentas que deem suporte no dia a dia.

Além de oferecer o serviço de crédito pessoal direto pela conta no aplicativo, de maneira transparente e rápida, o cliente também conta com a possibilidade do Pix no cartão de crédito. O serviço é oferecido diretamente pelo app do banco para clientes da conta digital. A operação é feita da mesma maneira que o Pix tradicional, mas no momento da confirmação do valor há a opção cartão de crédito, com a previsão de quanto virá o valor na fatura com a cobrança do IOF.

Além disso, o banco disponibiliza também para clientes da conta digital o pagamento de boleto no cartão de crédito sem taxas e juros, apenas com a cobrança do IOF.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo, Corporate & Investment Banking, Asset Management e Private Banking. Em sua estratégia reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é líder e especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos veículos que financia. Conhecido pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

