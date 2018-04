Fesa Group acredita que Transformação do mercado financeiro exige novas competências dos profissionais

A constatação é da Fesa, consultoria de retained executive search especializada na busca e seleção de executivos para posições C-Level. "Mais do que nunca, facilidade para aprendizagem e conexão às tendências tecnológicas são competências altamente exigidas, assim como visão de negócio, sentir-se dono, automotivação e bom relacionamento interpessoal, descreve Paulo Weinberger, sócio-gerente da Fesa Group, que acrescenta outros atributos como fundamentais independentemente do momento de transformação: foco no cliente, energia e adequação aos valores e propósitos da empresa.

As maiores oportunidades estão principalmente em Fintechs, Meios de Pagamento, Seguros e FIDCS, segundo Weinberger, que tem mais de 20 anos de experiência com Corporate & Investment Banking e em Risk Management. "As posições mais procuradas estão nas áreas de Tecnologia da Informação, Compliance, Gestão de Risco e Relações Institucionais", afirma o consultor da Fesa Group.

De acordo com diagnóstico realizado pela Fesa Group, 2018 deve ser o ano da retomada de movimentações de posições de liderança em finanças e serviços financeiros.

Sobre a Fesa Group

Consultoria especializada em executive search e estratégia de capital humano, representada pelas marcas Fesa (busca e seleção de altos executivos), Asap (busca e seleção executivos para média gerência) e Fesa Advisory (consultoria de capital humano e organização).

A Fesa Group foi fundada há 23 anos e hoje, comandada por Carlos Guilherme Nosé, está presente em todo o Brasil por meio de escritórios distribuídos estrategicamente em nove cidades, formando um time de profissionais altamente especializados nas mais diversas áreas da economia.

Informações para a imprensa

Press à Porter Gestão de Imagem

(11) 3813-1344 – ramal 42

Diego Casarotti – diego@pressaporter.com.br

Gustavo Diamantino – gustavo@pressaporter.com.br

FONTE Fesa Group

SOURCE Fesa Group

Related Links

http://www.fesa.com.br