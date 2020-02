Festa, glitter e corpo rejuvenescido: bioestimulação de colágeno é a aposta para o carnaval

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Carnaval está chegando e com ele toda a alegria que o feriado promete proporcionar. A preocupação com a boa forma para a folia já é quase uma regra – mudanças na alimentação e matrículas na academia com alguma antecedência, por exemplo, já são comuns para apreciar os bloquinhos com o look desejado. Hoje, porém, as pessoas podem contar também com a ajuda da ciência: com o avanço em procedimentos dermatológicos, já se pode obter resultados naturais no cuidado com estrias, celulites, flacidez, entre outros. Este é o caso do Sculptra, que se baseia na aplicação do ácido poli-L-lático na região desejada, pois a substância atua como bioestimulador de colágeno, combatendo a flacidez da pele de dentro para fora.

Segundo o médico dermatologista dr. Thales Bretas, a aplicação da substância é uma ótima opção para quem quer dar um Glow na pele. Ao ser injetada logo abaixo da derme, a substância ativa a produção de colágeno, que reduz a flacidez da pele e aumenta sua espessura. "Desta forma, restaura volume e contorno da face e do corpo decorrentes do envelhecimento da pele", explica Thales.

O tratamento com Sculptra se dá mais em regiões mais flácidas, em que houve uma perda de gordura maior, ou em áreas em que se deseja dar um efeito lifting, como nos glúteos. "A substância pode ser aplicada nos braços para reduzir a flacidez, dando um fim naquele famoso "tchauzinho mole". Já no bumbum ele proporciona firmeza e, ainda, dá um pouco de volume às nádegas o que gera projeção e melhora também o aspecto de celulite", afirma o especialista.

Além disso, o Sculptra pode ser aplicado também com objetivo de devolver firmeza ao abdômen, principalmente após situações como parto ou pós-operatório, e também ajuda a diminuir a flacidez na parte interna das coxas. "Tudo isso traz uma melhora no aspecto da pele para aproveitar o carnaval", finaliza Bretas.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

FONTE Galderma

