Festa Junina do Colégio Pentágono reúne diversas manifestações culturais do Brasil

Com comidas típicas e muita música, a 34ª edição da Festa Pé de Moleque será realizada nos dias 3, 17 e 24 de junho, um dia para cada unidade do Colégio

SÃO PAULO, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Para alegrar o coração dos amantes de quadrilha e guloseimas de festa junina, a 34ª Festa Pé de Moleque do Colégio Pentágono já tem data para acontecer em cada uma das unidades da escola: em Alphaville no dia 3, no Morumbi dia 17 e em Perdizes no dia 24 de junho. Voltada para a comunidade escolar do Colégio, a festa também tem um propósito solidário de ajudar instituições parceiras.

Introduzida no contexto pedagógico da escola, os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio exploram 18 representações culturais do Brasil. Por meio da aprendizagem por projetos, em cada ano os estudantes investigam a história e as características artísticas da dança, da música, das artes visuais e cênicas dessas manifestações. Como resultado, as famílias poderão conferir apresentações que envolvem trabalhos multidisciplinares relacionados ao tema aprofundado por seus filhos.

"A festa do Pentágono é um retrato do multiculturalismo, revelando a diversidade e a miscigenação do Brasil, nós procuramos abordar as tradições populares, pela ótica da dança, da música e dos diversos artistas que mantêm a nossa cultura viva. O objetivo principal é investigar, descobrir e aprofundar a nossa identidade nacional, e, também, inserir uma vivência das manifestações da cultura popular das diversas regiões brasileiras na realidade dos jovens e crianças, e assim fazer com que o patrimônio cultural do nosso país se mantenha vivo para as futuras gerações." diz André Lindenberg, Coordenador de Artes do Colégio Pentágono.

As tradições juninas são enriquecidas com um pedacinho de cada região do Brasil e, neste ano, a celebração do Pentágono fez com que os alunos se aprofundassem ainda mais na pesquisa e produção das manifestações culturais, com mosaicos de tradição nordestina cantigas de roda e cirandas com as crianças da Educação Infantil. Nos Anos Iniciais, os alunos se envolveram na criação de mamulengos tradicionais da região Nordeste, de estandartes, vestimentas do Maracatu, Cordel, Baião e Coco de Roda. Já as turmas dos Anos Finais investiram nas representações ligadas a tramas e fios como a tradição sulista de trançar as fitas, expressões culturais do Vale do Ribeira, o Bumba meu Boi e o Jongo Paulista. E. para encerrar a festa, as tradicionais quadrilhas juninas serão interpretadas pelo Ensino Médio, além de uma dança especial dos ex-alunos, pais e colaboradores do Colégio.

COMIDAS TÍPICAS E BRINCADEIRAS

Sempre requisitados e apreciados por todos os participantes da Festa Pé de Moleque do Pentágono, o famoso sanduíche de pernil não faltará. Para acompanhá-lo, outras barracas servirão crepe, pastel e carne louca, além dos bolos e doces. Já a 3ª série, com iniciativa de arrecadar verba para a formatura, comandará a barraca de cachorro-quente.

Para a criançada conseguir aproveitar ao máximo todas as atrações, a "Pulseira da Alegria" novamente estará presente nesta edição da festa. A iniciativa tem como objetivo o consumo consciente, promovendo o "brincar pelo brincar" e não pensando no acúmulo de prendas. A retirada das prendas poderá ser realizada a qualquer momento da festa, não havendo necessidade de entregar a pulseira. Mas, a grande novidade desta edição é o incentivo para que ex-alunos do Pentágono participem e usufruam de toda a experiência do evento, como se estivessem revivendo a época em que estavam no colégio. Neste ano, os nossos Penta Alumni poderão comprar o seu ingresso individual antecipadamente (até a quinta-feira que antecede a festa na unidade) com 50% de desconto, além de terem um momento especial para a quadrilha com amigos e colegas do período da escola.

UMA FESTA SOLIDÁRIA

Um dos legados da Festa Pé de Moleque é ser solidária. Envolvendo toda a comunidade escolar, o valor arrecadado na barraca de doces será revertido para apoiar projetos da Casa Transitória Moinho de Vento (Alphaville), Casa Madre Teodoro dos Idosos (Morumbi) e Paróquia São Domingos (Perdizes). Outra forma de ajudar é fazendo doações diretas pelo formulário disponibilizado no site de cada festa (endereço no serviço).

Serviço:

34ª Festa Pé de Moleque – Unidade Alphaville

Dia: 3 de junho

Horário: das 10h às 18h

Acesse o site para mais informações: https://www.colegiopentagono.com/eventos/festa-junina-2023-unidade-alphaville/

34ª Festa Pé de Moleque – Unidade Morumbi

Dia: 17 de junho

Horário: das 10h às 18h

Acesse o site para mais informações: https://www.colegiopentagono.com/eventos/festa-junina-2023-unidade-morumbi/

34ª Festa Pé de Moleque – Unidade Perdizes

Dia: 24 de junho

Horário: das 09h30 às 20h

Acesse o site para mais informações: https://www.colegiopentagono.com/eventos/festa-junina-2023-unidade-perdizes/

