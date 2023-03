Festivais de música: veja dicas para garantir o glow da pele durante toda a maratona de shows

Fique por dentro dos produtos que ajudam a manter a pele matificada e com a oleosidade controlada ao longo de todo o dia

SÃO PAULO, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A agenda de festivais de música anunciados para acontecer no Brasil ao longo desse ano está intensa. O país se prepara para receber dezenas de megaeventos que prometem reunir diversas atrações nacionais e internacionais, do rock à MPB, passando pelo indie, pop e muitos outros ritmos. Porém, mesmo com a diversão garantida, os fãs da música precisam levar em consideração alguns fatores importantes antes de sair casa. Nesse sentido, o cuidado com a pele é um deles, já que os festivais, na maioria das vezes, acontecem em lugares abertos e deixam as pessoas expostas à condição do tempo.

Por isso, uma boa preparação da pele é fundamental para garantir que a hidratação esteja adequada e também para manter a make até o final da maratona de shows. Pensando nisso, Dermotivin Benzac listou três dicas para garantir a saúde da pele antes, durante e depois dos shows!

1. Limpeza em primeiro lugar

Os cuidados com a pele se iniciam sempre com este 1º passo do skincare: a limpeza. Ela garantirá uma pele limpa e matificada melhorando até a fixação da make. Para esse momento, o Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control é uma boa indicação, afinal, ele limpa adequadamente a pele oleosa e acneica, evitando o surgimento de cravos e espinhas1 e auxiliando no controle da oleosidade. E o melhor: neste mês do consumidor, o sabonete está com uma promoção especial e pode ser encontrado por R$ 13,27 na Época cosméticos.

2. A hidratação não deve ser ignorada

Dizem por aí que pele oleosa não precisa de hidratação, mas isso é um grande MITO. A oleosidade não é sinônimo de pele hidratada, e a falta de hidratação pode, inclusive, acarretar o aumento da oleosidade como efeito rebote! Nesse sentido, vale reforçar a importância de se optar por produtos específicos para este tipo de pele.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), "a pele oleosa apresenta poros dilatados e maior tendência à formação de acne, de cravos e de espinhas"². Ainda de acordo com a Associação, "uma boa hidratação auxilia na manutenção do viço e da beleza da pele, além de manter a integridade da camada de proteção cutânea e evitar problemas como descamação, ressecamento, envelhecimento precoce, irritações e infecções"³.

Com uma formulação única4, o Hidratante Matificante Dermotivin Benzac Oil Control oferece diversas vantagens para o skincare facial. O produto é dermatologicamente testado5, promove hidratação por 24h6, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas7, além de ser versátil também podendo ser aplicado como primer.

3. A proteção sempre marca a sua presença

Antes de terminar a rotina de cuidados com a pele, lembre-se do protetor solar. Ele é essencial na prevenção contra doenças de pele, manchas de sol e o envelhecimento precoce. Ele deve ser usado diariamente, mesmo nos dias chuvosos.

Curta muito os seus shows preferidos e aproveite os melhores momentos da vida com a pele bem cuidada.

Por fim, vale recordar que todos os produtos devem ser usados constantemente, pois só assim promovem um efeito prolongado e com melhores resultados. E, antes de começar a usar, consultar um dermatologista é essencial para saber quais tratamentos são mais indicados para o tipo de pele.

196,7% dos usuários de Sabonete Líquido Benzac Control, afirmam redução de brilho e oleosidade da pele

2Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tipos de Pele. Acesso em 08 de fevereiro de 2023 em https://www.sbd.org.br/cuidados/tipos-de-pele/

3Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cuidados Diários com a Pele. Acesso em 08 de fevereiro de 2023 em https://www.sbd.org.br/cuidados/cuidados-diarios-com-a-pele/

4Componentes da fórmula

5RD.12.SPR.110634 ESTUDO CLÍNICO DO POTENCIAL ACNEGÊNICO E COMEDOGÊNICO E DA ACEITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR DE UM PRODUTO COSMÉTICO E SUA EFICÁCIA NO CONTROLE DO BRILHO DA PELE E REDUÇÃO DE POROS DILATADOS

6All–E–C–052408–01–01–16 ESTUDO CLÍNICO, ABERTO, ALEATORIZADO, CONTROLADO DO EFEITO HIDRATANTE (CORNEOMETRIA) DO PRODUTO DE USO TÓPICO BENZAC OIL CONTROL MOISTURIZER FORMULA #1000

7RD.12.SPR.110634 ESTUDO CLÍNICO DO POTENCIAL ACNEGÊNICO E COMEDOGÊNICO E DA ACEITABILIDADE CUTÂNEA E OCULAR DE UM PRODUTO COSMÉTICO E SUA EFICÁCIA NO CONTROLE DO BRILHO DA PELE E REDUÇÃO DE POROS DILATADOS

Sobre Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Para saber mais acesse: https://www.galderma.com/ e https://www.dermotivin.com.br/benzac

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031731/DERMOTIVIN_BENZAC_SAB_LIQ_70ML.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031732/hidratante_matificante.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma