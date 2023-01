Festival cultural realizado em Chongqing Fengdu, no oeste da China para pedir bênçãos para o ano novo lunar

CHONGQING, China, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Festival da Primavera, um festival cultural de bênçãos, começou em 23 de janeiro, segundo dia do ano novo lunar da China no condado de Fengdu, no município de Chongqing, no oeste da China. Realizado em meio a fortes elementos festivos do Ano Novo Chinês, o festival mostrou a visão do povo chinês para uma vida melhor e suas bênçãos para suas famílias e amigos.

Montanha Fengdu Ming em Chongqing

À noite, o condado de Fengdu foi iluminado por luzes e sombras coloridas em ambos os lados do Rio Yangtze. Com o som do sino rezando por boa sorte tocando em voz alta, uma fênix realista, um extravagante pássaro auspicioso chinês, ergueu-se lentamente da margem norte do Rio Yangtze, iluminando todo o condado de Fengdu e marcando o início do espetáculo de luz e sombra. Com a fênix em formato realista voando bem alto, as pessoas se reuniram de mãos dadas para fazer os votos do Ano Novo Chinês.

"O festival cria uma forte atmosfera do Festival da Primavera!", disse o Sr. Su, de Xangai, atraído pelas ricas atividades interativas. Ele mandou suas bênçãos para o programa digital online do espetáculo de luz e sombra e elas foram exibidas no céu noturno de Fengdu.

Com duração ao longo do primeiro mês do calendário lunar chinês, de 23 de janeiro a 21 de fevereiro, o festival está dividido em 23 atividades empolgantes em 6 seções relacionadas com vários eventos de bênçãos, de acordo com o Chongqing Fengdu Mountain Tourism Group. Uma série de atividades, incluindo o espetáculo de luz e sombra da fênix, o voo das lâmpadas de bênção, o festival das lanternas, a troca de envelopes vermelhos e uma feira de mercado. Essas atividades darão às pessoas uma experiência calorosa de ano novo por meio de diferentes aspectos como viagens, entretenimento, exibições, música e compras.

É possível colocar lâmpadas no rio no cais para expressar desejos, chamar a felicidade no muro das bênçãos do Portão da Fênix, tocar um tom de felicidade na caminhada musical, escrever pares de versos do Festival da Primavera para atrair boa sorte na praça da cidade, coletar as oito bênçãos do Ano Novo no ponto panorâmico da Montanha Shuanggui, retirar os pequenos presentes de bênção no Xifu Pavilion, bater o tambor para iluminar o Fengdu Port Building para expressar bênçãos... Este Festival da Primavera contou com fortes elementos culturais tradicionais chineses em todas as áreas do centro, pontos panorâmicos, bem como nas ruas e becos de Fengdu.

Ocupando uma posição única na cultura tradicional chinesa, Fengdu é um dos setenta e dois lugares abençoados do Taoísmo. Realizar um festival cultural para rezar pela boa sorte e mostrar o encanto da cultura tradicional chinesa nos ricos elementos festivos do Ano Novo promoverá a prosperidade da cultura local e da indústria do turismo, injetando assim um ímpeto cultural para o desenvolvimento econômico e social.

Link para anexos de imagem:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=437304

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986070/Fengdu_Ming_Mountain.jpg

FONTE Chongqing Fengdu Ming Mountain Tourism Group

SOURCE Chongqing Fengdu Ming Mountain Tourism Group