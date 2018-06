Festival de Zurich : Le Concours Géza Anda 2018, un défi et une opportunité pour de jeunes pianistes exceptionnels

Le 14[e] Concours Géza Anda, qui se tiendra du 3 au 12 juin 2018 à Zurich et Winterthour, s'inscrira cette année dans le cadre du Festival de Zurich. Le jury, présidé par le pianiste et chef d'orchestre allemand Christian Zacharias, sera composé d'artistes de renommée internationale. Il comprendra les pianistes Andrea Bonatta (Italie), Peter Lang (Autriche), le Robert Levin (États-Unis), Aleksander Madzar (Serbie) et Alexei Volodin (Russie), ainsi que la directrice des programmes de la MDR Nathalie Wappler (Suisse).

120 pianistes de 23 pays ont auditionné pour participer au concours. Après visionnage de leur vidéo de candidature, 40 d'entre eux ont été invités à participer à la première manche à Zurich. Ils viennent de pays aussi divers que l'Arménie, la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Estonie, l'Italie, le Japon, la Norvège, l'Autriche, la Russie, l'Espagne, la Corée du Sud, l'Ukraine, la Hongrie et les États-Unis.

Hortense Anda-Bührle, la veuve du pianiste suisse hongrois Géza Anda, a fondé le concours à Zurich en 1979, en hommage à son mari. Au cours des 39 dernières années, le concours s'est imposé comme l'un des plus prestigieux sur la scène du piano internationale. Grâce à son réseau et à ses partenariats de longue date, les lauréats de l'édition 2018 peuvent s'attendre non seulement à remporter des prix dotés à hauteur de 70 000 CHF, mais aussi à obtenir de nombreux engagements de concerts. Pour Hortense Anda-Bührle, il était particulièrement important que les jeunes pianistes puissent se développer artistiquement et faire les bons choix pour leur carrière. Les précédents lauréats du prix Géza Anda - notamment Dénes Várjon, Pietro De Maria, Alexei Volodin, Varvara Nepomnyashchaya, Dasol Kim et Andrew Tyson - ont confirmé leur succès à Zurich en se produisant dans les salles de concert du monde entier, et occupent également des postes d'enseignement importants dans de grands conservatoires.

Les quatre manches du concours sont ouvertes au public. Les six demi-finalistes joueront à l'occasion de la manche Mozart qui aura lieu le week-end du 9/10 juin 2018 à la Stadthaus de Winterthour, accompagnés par le Musikkollegium Winterthur sous la direction de Theodor Guschlbauer. Le concert final et la cérémonie de remise des prix auront lieu à 19h le mardi 12 juin 2018 à la Tonhalle-Maag de Zurich, où les trois finalistes seront accompagnés par l'Orchestre de la Tonhalle de Zurichdirigé par Christian Zacharias. Ils joueront des concertos pour piano de Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Tchaïkovski et Bartók.

Le concours pourra être suivi en live streaming sur Internet à partir de la deuxième manche (le 6 juin). La radio suisse SRF2 enregistrera le concert de clôture et le diffusera en direct.

