Festival de Zurique: Concurso Géza Anda 2018 - Um desafio e uma oportunidade para jovens pianistas excepcionais

ZURIQUE, 1 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O 14o Concurso Géza Anda, a ser realizado de 3 a 12 de junho de 2018 em Zurique e Winterthur, este ano será parte do Festival de Zurique. Artistas de renome internacional comporão o júri, que será presidido pelo pianista e maestro alemão Christian Zacharias . Ele será acompanhado em suas deliberações pelos pianistas Andrea Bonatta (I), Peter Lang (A), Prof. Dr. Robert Levin (EUA), Aleksander Madzar (SER) e Alexei Volodin (RUS), e por Nathalie Wappler (CH), diretora de programa do MDR.

Para participar do Concurso, inscreveram-se 120 pianistas de 23 países. Depois de consultar seus vídeos de inscrição, 40 deles foram convidados a participar da primeira rodada em Zurique. Eles vêm de países tão diversos quanto Armênia, China, Alemanha, Inglaterra, Estônia, Itália, Japão, Noruega, Áustria, Rússia, Espanha, Coreia do Sul, Ucrânia, Hungria e EUA.

Hortense Anda-Bührle, a viúva do pianista húngaro-suíço Géza Anda, fundou o Concurso em Zurique, em 1979, em memória do marido. Ao longo dos últimos 39 anos, o Concurso consolidou-se como uma das competições mais desafiadoras da cena internacional do piano. Graças à sua rede e parcerias há muito estabelecidas, os vencedores do prêmio de 2018 podem esperar não apenas prêmios em dinheiro, no valor de 70.000 francos suíços, mas também inúmeros compromissos de shows como parte de seu prêmio. É especialmente importante para Hortense Anda-Bührle que os jovens pianistas possam crescer na profissão e ter a oportunidade de cultivar cuidadosamente sua carreira. Vencedores anteriores do prêmio Géza Anda - como Dénes Várjon, Pietro De Maria, Alexei Volodin, Varvara Nepomnyashchaya, Dasol Kim e Andrew Tyson - acompanharam seu sucesso em Zurique com apresentações em salas de concerto do mundo todo e também importantes cargos como professores nos principais conservatórios.

As quatro rodadas do Concurso estão abertas ao público. Os seis semifinalistas se apresentarão na Ronda Mozart, no final de semana de 9 e 10 de junho de 2018, no Stadthaus em Winterthur, acompanhados pelo Musikkollegium Winterthur, sob a direção de Theodor Guschlbauer. O Concerto final e a Cerimônia de Premiação serão realizados às 19 horas, na terça-feira, 12 de junho de 2018, no Tonhalle-Maag, em Zurique, onde os três finalistas serão acompanhados pela Orquestra Zurich Tonhalle, conduzida por Christian Zacharias. Eles realizarão concertos de piano escolhidos de obras de Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Tchaikovsky e Bartók.

O Concurso pode ser visto por transmissão de vídeo ao vivo na internet a partir da segunda rodada (6 de junho). A Swiss Radio SRF2 gravará o Concerto Final e transmitirá ao vivo.

http://www.geza-anda.ch -https://de-de.facebook.com/concoursgezaanda/

Géza Anda-Stiftung, Bleicherweg 18, 8002 Zurique - info@geza-anda.ch / tel. +41 44 205 14 23

