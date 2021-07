Festival Internazionale del Musical (International Festival of Music Theatre) anuncia a celebração global inaugural do Contemporary Musical Theatre em Milão, Itália, no verão de 2022

MILÃO, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Roberto Righi, o CEO do Milano Musical Awards (MMA), em conjunto com o Conselho do MMA e o Broadway International Group, anunciaram o primeiro Festival Internazionale del Musical (Festival Internacional de Teatro Musical), uma celebração global que mostra a criatividade dos talentosos artistas e produções de teatro musical contemporâneos do mundo, em Milão, Itália no verão de 2022.

Vencedora do Oscar e do Tony Award, Whoopi Goldberg será destaque em um vídeo especial apresentando o Festival, com o vencedor do Tony Award, Ben Vereen, e astros do teatro musical de todo o mundo apresentando a música icônica "Magic to do "do musical Pippin , de Stephen Schwartz, vencedor do Oscar e do Grammy Award. Clique aqui para assistir e compartilhar o vídeo.

Para o primeiro Festival, várias produções musicais aclamadas serão convidadas a se apresentarem em teatros de destaque em Milão e na região da Lombardia ao longo de um período de duas semanas no verão de 2022. O Festival incluirá um evento de gala, com artistas e apresentadores homenageando o ganhador do prêmio Musical Lifetime Achievement. O ganhador homenageado será anunciado no último trimestre de 2021.

Com forte apoio do governo municipal de Milão e da região da Lombardia, do setor artístico local e dos ícones da moda italiana, o Festival abrangerá os núcleos da Broadway e do West End de Londres, bem como o teatro musical e os artistas em todo o mundo, da Europa à Ásia à América Latina e além.

Giuseppe Sala, prefeito de Milão, disse: "Milão é o lar natural para todas as expressões de criatividade e de beleza. Desejamos a esta equipe tudo de melhor nesta primeira edição do Festival Internacional de Teatro Musical, e nos veremos em Milão, em 2022."

Fabrizio Carbon, membro do Conselho do MMA, disse: "Estamos emocionados por receber a comunidade musical internacional em nossa bela cidade, que tem uma longa e ilustre história como um centro de artes e comércio."

Simone Genatt, presidente do Broadway International Group, disse: "O teatro musical é uma voz internacional poderosa que atravessa barreiras culturais e nos une. O Broadway International Group tem orgulho de ser parceiro dos nossos colegas e amigos em Milão e em todo o mundo neste novo e emocionante festival."

Mais especificidades, incluindo regras sobre elegibilidade e mais detalhes logísticos, serão divulgadas em outubro de 2021.

www.festivalinternazionaledelmusical.com

www.milanomusicalawards.com

Siga o Festival no Facebook, Instagram e YouTube.

Clique aqui para baixar os recursos de fotos e vídeos.

Contatos para consultas da imprensa: Chris Boneau/Heath Schwartz

[email protected]; [email protected]

FONTE Festival Internazionale del Musical

Related Links

http://www.festivalinternazionaledelmusical.com



SOURCE Festival Internazionale del Musical