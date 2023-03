FGTS Completão antecipa parcelas do fundo de garantia para situações emergenciais

Investindo na praticidade, a iniciativa do banco BV permite simulação e contratação pelo app ou whatsapp

SÃO PAULO, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O banco BV lançou nesta segunda-feira (27) o FGTS Completão, um produto que permite antecipar parcelas do fundo de garantia do tempo de serviço com opção de seguro e sorteios mensais. A solução pode ajudar na organização das contas de começo de ano, e está disponível para simulação e contratação de forma fácil e segura, no aplicativo do banco e no whatsapp.

"O FGTS Completão é uma oportunidade para as pessoas solucionarem uma necessidade do momento, como pagar alguma despesa imprevista, como as contas de começo de ano, ou para ajudar a realizar um sonho, como o de comprar uma casa. Uma parcela da população não sabe como ter acesso a este benefício e por isso estamos facilitando ainda mais o acesso para os nossos clientes. E com esse produto também pensamos na proteção do cliente caso ele perca o emprego, já que o seguro cobre um bom valor do saque que o cliente teria no FGTS,", diz Flavio Suchek, diretor executivo de Varejo do banco BV

O FGTS Completão, com Empréstimo FGTS do BV, permite a antecipação de até 10 parcelas do saque-aniversário e tem uma das taxas mais competitivas do mercado, a partir de 1,49% ao mês. O benefício também possui outros diferenciais, como ter saldo mínimo de R$ 300,00 na conta do FGTS e a possibilidade de pagamento de crédito em conta digital, desde que seja da mesma titularidade do cliente.

Essa modalidade de empréstimo pode trazer alívio financeiro para o cliente, já que não compromete a renda com pagamentos mensais, algo muito importante, principalmente no começo do ano, um período normalmente pesado em termos de contas a pagar. Em comparação com outros tipos de crédito, o FGTS Completão tem outras vantagens, como antecipar o valor ao cliente de forma fácil e rápida, sem comprometer a renda mensal e com a melhor taxa de juros.

O cliente conta ainda com o Seguro Renda Protegida Premiada, com cobertura por morte acidental, invalidez, perda involuntária de emprego, incapacidade física, assistência à recolocação profissional e sorteios de até R$ 5 mil mensais. Para clientes autônomos (profissionais liberais), possui a cobertura de incapacidade física.

Esta modalidade de seguro usa como base de cálculo o saldo do FGTS e é oferecido no momento da contratação do Crédito FGTS BV, mais conhecido como Antecipação do Saque Aniversário. O objetivo principal do seguro é amparar o cliente em situações emergenciais, oferecendo um complemento de renda.

FONTE banco BV

