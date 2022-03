FGX confie à Eastman le soin de créer des lunettes à partir de matériaux moléculairement recyclés.

Les entreprises s'unissent pour réduire les déchets plastiques et FGX adopte le Tritan™ Renew.

KINGSPORT, Tennessee, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- FGX International , un concepteur et distributeur de premier plan de lunettes de lecture sans ordonnance, de montures optiques et de lunettes de soleil, collabore avec Eastman, une entreprise mondiale de matériaux spécialisés, afin de proposer des montures de lunettes innovantes et durables au marché de masse de la mode ophtalmique.

FGX International a adopté le copolyester Eastman Tritan™ Renew en janvier 2022 et le déploiera sur l'ensemble de son portefeuille. La conversion commencera par les montures de la collection iconique Foster Grant® et s'étendra aux autres marques FGX.

Tritan Renew est un copolyester haute performance fabriqué avec 50 % de contenu recyclé certifié** issu des technologies de recyclage moléculaire d'Eastman. Clair comme du cristal, durable et sans BPA, Tritan Renew offre des avantages en matière de durabilité et une expérience supérieure pour le consommateur par rapport aux matériaux traditionnellement utilisés dans les montures de lunettes moulées par injection.

« FGX International est un leader sur le marché de la lunetterie et, en tant que tel, nous nous engageons à poursuivre l'innovation dans tout ce que nous faisons, tout en recherchant des matériaux meilleurs pour la planète », a déclaré Sal Mauceri, président de la division soleil et lecteurs d'EssilorLuxottica. « Tritan Renew offre non seulement un aspect et un toucher supérieurs à ceux des cadres en polycarbonate mais, avec 50 % de contenu recyclé certifié, il fournit également la solution durable que les consommateurs exigent et méritent. »

Eastman fabrique Tritan Renew grâce à ses technologies de recyclage moléculaire de matériau à matériau, qui produisent des matériaux de haute performance à partir de déchets plastiques qui, autrement, finiraient dans des décharges. Ces technologies de recyclage avancées complètent les approches de recyclage traditionnelles et élargissent les types et les quantités de plastique qui peuvent être recyclés. Cela permet de prolonger la vie utile des matériaux et de détourner les déchets plastiques des décharges, des incinérateurs et de l'environnement, tout en réduisant la consommation de matières premières fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.

Eastman propose un portefeuille de matériaux durables avec des niveaux élevés de contenu recyclé certifié pour les lunettes haut de gamme et de grande consommation. Les offres d'Eastman - qui comprennent Eastman Acetate Renew, Tenite™ Renew et Tritan Renew - fournissent des solutions durables pour les montures, les tempes et les lentilles alimentées par des technologies révolutionnaires de recyclage moléculaire.

« Compte tenu de l'importance de FGX dans l'industrie, nous sommes fiers de nous associer à elle pour proposer au marché de masse des lunettes des montures durables et abordables issues des technologies de recyclage moléculaire d'Eastman », a déclaré Glenn Goldman, directeur commercial des plastiques de spécialité chez Eastman. « La durabilité est importante pour tous les consommateurs et à tous les prix, et nous sommes heureux de travailler avec FGX pour rendre les choix de lunettes durables accessibles à tous. »

*Tritan Renew d'Eastman est fabriqué grâce à la technologie de renouvellement du polyester d'Eastman qui utilise des déchets de polyester mélangés (par exemple, des bouteilles de boissons gazeuses, des tapis et des vêtements à base de polyester) comme matière première.

**Grâce à ses technologies de recyclage moléculaire, Eastman fabrique des produits circulaires qui sont certifiés par l'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) par répartition du bilan de masse. L'ISCC est un système mondial de certification par tierce partie qui répond aux exigences de durabilité pour toutes les matières premières et tous les marchés. La comptabilité de bilan de masse permet de suivre les matières recyclées utilisées dans les systèmes de fabrication complexes. Lorsque les déchets plastiques sont décomposés, les molécules de base sont placées dans un inventaire virtuel de la quantité de contenu durable généré. Pour fabriquer des produits dont le contenu recyclé est certifié, un retrait est effectué de la banque de crédit pour comptabiliser les éléments de construction recyclés.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles à usage quotidien. Dans le but d'améliorer matériellement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour fournir des produits et des solutions innovants tout en s'engageant à respecter la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plates-formes technologiques de classe mondiale, d'un engagement profond envers les clients et du développement d'applications différenciées pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que le transport, le bâtiment et la construction, et les consommables. En tant qu'entreprise diversifiée et ouverte sur le monde, Eastman emploie environ 14 000 personnes dans le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10,5 milliards de dollars et son siège social se trouve à Kingsport, dans le Tennessee (États-Unis). Pour en savoir plus sur le parcours de développement durable d'Eastman, visitez eastman.eco .

À propos de FGX International

FGX International, une société d'EssilorLuxottica, est l'un des principaux concepteurs et distributeurs de lunettes de lecture sans ordonnance, de montures optiques et de lunettes de soleil, avec un portefeuille de marques de lunettes bien établies et très reconnues et des canaux de commerce électronique, notamment Foster Grant®, Gargoyles®, Readers.com®, SunglassWarehouse.com® et SolarShield®. Pour plus d'informations, consultez le site fgxi.com .

