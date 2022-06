FIBA Global se asocia con TCL para promover el baloncesto femenino con la campaña "Break & Believe"

SHENZHEN, China, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ --

TCL, empresa líder mundial en tecnología inteligente, ha lanzado "Break & Believe", una campaña para impulsar el baloncesto femenino. Como partner del programa 'Her World, Her Rules' (HWHR) creado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), TCL sigue apoyando el empoderamiento de las mujeres y niñas de todo el mundo para ayudarlas a desarrollar todo su potencial con esta nueva campaña.

TCL y la FIBA contarán con la participación de destacadas jugadoras y entrenadoras que compartirán sus experiencias de superación personal e interactuarán con otras mujeres en talleres y sesiones de entrenamiento de baloncesto, ayudando a las participantes a ganar seguridad en sí mismas. Con "Break & Believe", TCL y la FIBA pretenden apoyar a las escolares y ayudarlas a ganar confianza en sí mismas y a hacer creer su potencial, al tiempo que celebran y promueven el baloncesto femenino. TCL ha invitado a las 212 federaciones nacionales de la FIBA a participar en la iniciativa.

El Secretario General de la FIBA, Andreas Zagklis, ha afirmado: "Estamos encantados de trabajar junto a nuestro socio TCL y lanzar este importante proyecto. Hemos puesto gran atención en el baloncesto femenino, como una de nuestras actuales prioridades estratégicas para el baloncesto mundial, con uno de los objetivos de aumentar la participación de las jugadoras. Iniciativas como ésta son vitales para ayudar a conseguirlo".

Yuki Wei, vicepresidente de TCL, ha señalado: "Compartimos los mismos valores con la FIBA y nuestro objetivo es empoderar a más niñas y mujeres para que alcancen todo su potencial. TCL sigue volcado en la misión de inspirar a las jóvenes de todo el mundo con esta nueva campaña y las anima a superar sus limitaciones y a creer en sí mismas con el apoyo de la FIBA y sus Federaciones Nacionales. Creemos firmemente que aquellas a las que inspiramos hoy nos inspirarán mañana".

TCL comenzó su asociación con la FIBA en 2018. En 2021, la empresa amplió su apoyo al programa HWHR de la FIBA, que tiene como objetivo aumentar la participación de las niñas en el baloncesto mediante la captación de más jugadoras jóvenes a través de diversas actividades. El programa HWHR desempeña un papel crucial en la prioridad estratégica 'Women in Basketball' de la FIBA y se inició en 2018. Un elevado número de Federaciones Nacionales de todo el mundo han recibido financiación del programa y sigue creciendo en popularidad y éxito cada año.

Además de su asociación con la FIBA, TCL defiende su propia campaña global #TCLforHer, centrada en el empoderamiento y el desarrollo personal de niñas y mujeres de todo el mundo. Como parte de este compromiso a largo plazo, "Break & Believe" inspirará y celebrará aún más el extraordinario poder de las comunidades femeninas.

