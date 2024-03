FiberHome 10 au MWC2024 -- Caractéristiques techniques

WUHAN, Chine, 2 mars 2024 /PRNewswire/ -- Au cours du MWC2024, FiberHome présentera de nombreux produits et solutions innovants, établissant une base solide pour la connectivité avec une infrastructure numérique minimaliste, intelligente, sécurisée et verte. Il s'agit de favoriser la croissance des activités des clients.

Réaliser le potentiel de la 5G

MWC2024 FiberHome 10 Technical Highlights

Miser sur la 5G-A pour stimuler la modernisation de l'industrie

Réalisation de divers essais technologiques tels que la détection unifiée, la XR, la communication à haute capacité et le réseau non terrestre collaboratif satellite-sol, FiberHome vise à atteindre la multifonctionnalité au sein d'un réseau et à accroître la valeur des réseaux des opérateurs grâce à l'intégration d'applications.

Des solutions minimalistes de pointe

Introduction de l'intégration multisectorielle qui permet à un seul RRU 6T12R de couvrir trois secteurs, simplifiant ainsi les configurations des sites et l'intégration multifréquence avec des produits couvrant 700 M + 900 M, 2.6 + 1.8G, permettant une couverture simultanée 4G et 5G.

Des solutions tout-en-un légères

Offrant de produits d'intégration multifréquences et multiréseaux, aidant les opérateurs à simplifier l'intégration des réseaux et à réduire les coûts. La solution minimaliste unipolaire permet un déploiement quotidien par une seule personne, ce qui réduit considérablement les seuils de déploiement du réseau nettement inférieurs.

Des solutions xGTTH2.0 récemment mises à niveau

La solution xGTTH (FWA) 2.0 offres un scénario de déploiement plus cohérent et plus flexible, ainsi que des solutions FWA de bout en bout intelligentes pour les réseaux. Cela répond aux différents besoins des opérateurs de réseaux, tels que les offres de forfaits flexibles, les garanties spéciales pour les utilisateurs et la surveillance opérationnelle.

Allumer Smart ON

Une solution de mutualisation métropolitaine WDM de pointe, créant un TCO optimal

Des cartes WSS N*M Real CD de pointe à haute intégration et haute dimension, permettant à plusieurs lignes d'accès de partager un WSS. Cela simplifie grandement les lignes, réduit le nombre de fibres d'interconnexion et aide les zones métropolitaines à créer des sites avec des TCO optimaux. Par rapport à ROADM, les coûts pour un site unique sont réduits de 70 %, tandis que la consommation d'énergie et l'espace du centre de données sont réduits de 90 %.

Un amplificateur optique à courte distance de pointe (ROPA)

Il peut accueillir 48 paires de fibres d'amplification avec une capacité maximale de système de 460 T, éliminant ainsi le besoin de relais optiques pour le gain de signal et les unités d'alimentation à quai. Cela réduit considérablement le coût de connexion des câbles sous-marins, permettant un déploiement de réseau plus efficace et plus rentable, et offrant de meilleures solutions pour les systèmes de transmission par câbles sous-marins dans un rayon de 500 km.

Un OLT 50GPON de pointe pour l'arrivée de l'ère du 10 Gibabit

L'OLT 50GPON de nouvelle génération dispose d'une capacité de commutation du fond de panier de 35,2 T, atteignant ainsi un niveau de pointe dans l'industrie. Il soutiens la coexistence GPON, 10GPON et 50GPON et est compatible avec les cartes de service existantes. Cela aide les opérateurs à mettre les réseaux à niveau en douceur tout en économisant les coûts de déploiement.

Des avancées technologiques dans le domaine de la fibre optique ouvrent la voie aux communications du futur

Les fibres monomodes à 19 cœurs ont atteint une transmission de système de 3,61 Pbit/s par fibre. Les fibres monomodes à 7 cœurs, utilisées dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, établissent un record mondial en termes de distance la plus longue et de capacité la plus élevée pour les applications de réseau optique SDM.

Libérer le numérique

L'IA au service de l'exploitation des réseaux pour améliorer la qualité des réseaux haut débit

De la gestion intelligente des rendez-vous utilisateurs à la distribution automatique des ordres de travail, à la surveillance en temps réel des ressources, aux alertes de seuil d'inventaire, nous atteignons une gestion intégrale intelligente des services de maintenance. Cela aide les opérateurs à réduire efficacement les coûts d'exploitation et à améliorer la qualité du haut débit.

Des solutions intelligentes de commande de fusion d'urgence pour des villes plus sûres et plus agréables à vivre

Avec des fonctionnalités telles que la cartographie des événements en temps réel, la commande à distance de vidéos avant et arrière, et des processus de répartition visuels intuitifs, il favorise la réalisation d'un commandement unifié et d'actions conjointes pour les services de réponse aux urgences et de lutte contre les incendies. Cela offre une protection fiable pour la sécurité publique urbaine, améliorant ainsi la vie publique."