Fibocom lance le premier SC151-GL de l'industrie au MWC Shanghai 2023, accélérant la commercialisation mondiale de la 5G AIoT grâce à un module intelligent hautement intégré

Au cours du MWC Shanghai 2023, Fibocom annonce le lancement de son module intelligent 5G, le SC151-GL, équipé du processeur Qualcomm® QCM4490. La version mondiale du SC151-GL vise à fournir une solution « one unit fits for world » pour les marchés de la 5G AIoT, et permet aux terminaux mobiles intelligents d'accéder au service 5G n'importe où, n'importe quand.

SHANGHAI, 1er juillet 2023 /PRNewswire/ -- Fibocom, un fournisseur mondial de premier plan de solutions sans fil IoT (Internet des objets) et de modules de communication sans fil, annonce la disponibilité du SC151-GL au MWC Shanghai 2023. Équipé du processeur Qualcomm® QCM4490, le SC151-GL de Fibocom est le premier module 5G intelligent de l'industrie à prendre en charge les bandes de fréquences grand public sous une architecture de réseau 5G dans le monde entier, ce qui est crucial pour les clients qui ont besoin d'une itinérance mondiale sur leurs appareils et qui leur permet de déployer la solution sans fil intelligente plus rapidement et plus efficacement qu'avec les versions régionales.

Le SC151-GL de Fibocom offre une solution sans fil intelligente complète grâce au processeur Qualcomm® QCM4490. Conforme aux normes 3GPP Release 16, le module est capable d'offrir une expérience 5G de l'ordre du gigabit, en plus de la prise en charge du Wi-Fi 6/6E, permettant les connexions simultanées de plusieurs terminaux ainsi qu'une grande capacité de débit de données ; ces fonctionnalités peuvent améliorer considérablement les performances en liaison montante, en particulier pour des applications sensibles à la latence comme la gestion des entrepôts et la détection de la fabrication. En termes d'utilisation du réseau, le SC151-GL est également rétrocompatible avec les bandes 4G/3G en plus de sa compatibilité avec les modes 5G SA/NSA et EN-DC. Il convient de souligner que le module offre une solution écoénergétique pour les terminaux grâce au TWT (Target Wake Time) à valeur ajoutée.

La convergence de l'IA et de l'IoT est inévitable dans la transformation numérique en croissance rapide, et la 5G est l'accélérateur clé pour mettre en œuvre la migration à l'ère de la 5G AIoT. Le SC151-GL de Fibocom est une solution « one unit fits for world » intelligente sans fil qui permet aux clients des secteurs des appareils portatifs industriels, des tablettes industrielles, des dispositifs de point de vente, des caméras corporelles, du PoC (push to talk over cellular) de minimiser le cycle de R&D et de réduire les investissements matériels dans les premières phases de déploiement mondial. Équipé d'un ensemble d'interfaces riches - MIPI / USB / UART / SPI / I2C, etc. - le module est évolutif afin de répondre aux exigences de diverses applications AIoT, et le support logiciel est pleinement capable de prendre en charge les futures mises à niveau vers Android 18.

« Le marché en plein essor de la 5G a conduit de plus en plus d'appareils IoT à évoluer de la 4G vers la 5G, en particulier les appareils intelligents tels que les tablettes ou les terminaux portatifs industriels qui nécessitent une itinérance transparente afin de satisfaire la vitesse de traitement de l'edge comupting, a déclaré Eden Chen, directeur général de la gestion des produits MC chez Fibocom. Nous sommes convaincus que le lancement du SC151-GL, le premier module 5G intelligent de l'industrie qui intègre la capacité de prendre en charge les bandes de fréquences mondiales dans une unité unique, aidera nos clients à orienter plus efficacement la transition vers la 5G et la numérisation. »

À propos de Fibocom

Fibocom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules et de solutions de communication sans fil, ainsi que le premier fournisseur de modules de communication sans fil coté en bourse sur le marché des actions A chinoises (code boursier : 300638). Fibocom offre une solution à guichet unique aux clients de l'industrie en intégrant des modules de communication sans fil, des solutions IoT et un service cloud. Avec plus de deux décennies d'engagement dans la technologie de communication M2M et IoT et une vaste expertise, nous sommes capables d'apporter un service de connectivité fiable, pratique, sécurisé et intelligent à chaque industrie, enrichissant ainsi la vie intelligente grâce à une expérience sans fil parfaite. Le portefeuille de produits de Fibocom comprend des modules cellulaires (5G/4G/3G/2G/LPWA), des modules de qualité automobile, des modules d'IA, des modules intelligents pour Android, des modules GNSS et un service d'antenne. Ensemble, nous visons à stimuler la transformation numérique dans des secteurs comme l'ACPC (PC toujours connecté), le haut débit mobile, le commerce de détail intelligent, la C-V2X, la robotique, l'énergie intelligente, l'IIoT, les villes intelligentes, l'agriculture intelligente, la maison intelligente, la télémédecine, etc.

