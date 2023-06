Fibra Experts conclui obra da Praça do Sol, do empreendimento Reserva Bellano, em Itatiba, São Paulo  

Evento contou com a presença do prefeito, autoridades locais, futuros e atuais moradores da região

SÃO PAULO, 12 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Fibra Experts, desenvolvedora de negócios imobiliários, anunciou a conclusão da Praça do Sol. O espaço faz parte do empreendimento Reserva Bellano, o primeiro bairro planejado da cidade e o primeiro projeto urbanístico da empresa a ser entregue na cidade de Itatiba, São Paulo.

A cerimônia aconteceu no último sábado (03) e teve a presença do prefeito da cidade e de outras autoridades municipais, assim como a de futuros moradores e a comunidade local. A programação do evento incluiu solenidade e atrações para as famílias, tais como show de mágica, música, comidas, bebidas e muito mais.

"Itatiba é uma cidade privilegiada e apresenta um dos maiores índices de qualidade de vida do País. Merece infraestrutura e investimentos na área urbanística para manter sua posição e continuar avançando. A conclusão das obras da Praça do Sol do Reserva Bellano traz desenvolvimento para a região e está alinhada aos valores da cidade, que são desenvolvimento sustentável, planejamento, visão de futuro e valorização da terra", afirma Stefan Riess, gerente executivo de urbanismo da Fibra Experts.

A Praça do Sol é a segunda das oito áreas sociais previstas no projeto do Reserva Bellano a ser colocado à disposição da população quando da entrega do empreendimento. Ficará permanentemente aberta e totalmente acessível ao público. Além da praça, onde será instalada a sede da associação dos moradores, o sistema de convivência social completo do novo bairro inclui: o mirante; o primeiro Boulevard do município incluindo polo comercial; dog park; parque infantil; área de ginástica, e via parque com mais de 1 km para caminhada.

Sobre o Reserva Bellano

A Reserva Bellano é um bairro planejado para uma vida completa. Um lugar cheio de conforto, lazer e segurança. Com urbanismo moderno e pensado nos mínimos detalhes, no endereço realmente privilegiado, a apenas três minutos do centro de Itatiba. É uma oportunidade de viver em conexão com a natureza, com a garantia de mobilidade urbana. Sua concepção enquanto bairro planejado proporciona aos futuros moradores conveniência e mobilidade perfeitas para o dia a dia, e acesso fácil às principais rodovias, que levam a todos os lugares, além de total segurança e praticidade para chegar aos principais pontos de comércio, serviços e saúde na cidade. O projeto oferece, ainda, ruas tranquilas e contempla a criação de Boulevard e outras áreas de convívio. Tudo isso em meio a uma ampla e encantadora área verde. Um ambiente perfeito para correr caminhar e passear para manter o bem-estar e a saúde em equilíbrio, aliado a tranquilidade de um sistema de segurança com câmera integradas e central de monitoramento 24 horas, apoiado também com app de uso exclusivo dos moradores, desenvolvido para organizar o dia a dia do bairro e cuidar melhor do patrimônio.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: www.fibraexperts.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2094723/Fibra_Praca_do_Sol_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2094724/Fibra_Praca_do_Sol_3.jpg

