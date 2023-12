Fibra Experts revela os decorados do empreendimento Voga Paulista assinados pela TODOS Arquitetura

Projeto traz uma fusão de conforto, estilo e funcionalidade no coração de São Paulo

SÃO PAULO , 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Fibra Experts surpreende o mercado imobiliário com a abertura dos apartamentos decorados do Voga Paulista. Localizado no bairro Bela Vista, na região da Avenida Paulista, em São Paulo, o empreendimento vem atraindo a atenção de futuros moradores, investidores e clientes, oferecendo uma visão inovadora de residência no epicentro da cidade.

Os visitantes podem explorar dois decorados distintos, com metragens de 64 e 85 m², projetados pelo escritório Todos Arquitetura, que tem como um dos sócios Fábio Mota e Maurício Arruda.

Arruda conta que, no apartamento de 85m², foi concebida uma morada com uma paleta de cores suave, mas com contrastes vivos. A marcenaria arrojada traz funcionalidade aos ambientes, enquanto a curadoria atenta do mobiliário reforça a identidade contemporânea do lar. "Por outro lado, no imóvel de 64m², desenvolvemos soluções práticas e uma linguagem informal, idealizadas para aqueles que buscam desconexão e desejam ambientes que despertem a sensação de refúgio. A escolha de cores e revestimentos reforça a experiência com tons e texturas que remetem à natureza", explica o arquiteto.

O projeto do Voga Paulista se destaca pelo seu conceito arquitetônico, criado pelo escritório Jonas Birger Arquitetura. O empreendimento inclui uma torre imponente com três pavimentos de lazer e uma piscina no rooftop. "A fachada do prédio certamente terá protagonismo no visual da rua. Através da generosa frente de terreno, conseguimos elaborar um desenho de edifício que exibe elementos horizontais predominantes e materiais que conferem uma identidade única. Como resultado, ele se destacará dos edifícios vizinhos, tornando-se facilmente uma referência na localidade," explica o Jonas Birger.

Oferecendo apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, além de studios com pé direito de 3,70m, o Voga Paulista reúne caraterísticas únicas para a região e inova em padrões arquitetônicos e em diferenciais de lazer. Já o paisagismo, assinado pelo Estúdio Aiye, complementa a estética do projeto, ocupando um terreno de mais de 2 mil m².

Localizado a poucos passos do Shopping Frei Caneca e a duas quadras do Parque Augusta, o Voga Paulista oferece espaços inovadores, como o Voga Family & Friend, uma área gourmet com spa exclusivo para convidados dos moradores, Podcast Space e um amplo coliving, pensados para a conveniência e estilo de vida dos residentes.

Dalton Guedes, Diretor Executivo de Incorporação da Fibra Experts, destaca o lazer como um diferencial do empreendimento. "Oferecemos infraestrutura completa, algo raro na região. Os espaços, distribuídos em três pavimentos, incluem uma piscina a 78 metros de altura, com vistas espetaculares da cidade."

Guedes ainda destaca que cada detalhe foi cuidadosamente planejado para oferecer uma experiência única de moradia e lazer no coração da cidade", afirma Guedes.

O Voga Paulista é a tradução perfeita do conceito de "Artesania Urbana de Ponta" adotado pela Fibra Experts, combinando luxo, conforto e design inovador. Convidamos todos a visitar o stand do Voga Paulista na Rua Herculano de Freitas, 185, Bela Vista, e a conhecer pessoalmente o que este empreendimento excepcional tem a oferecer.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: www.fibraexperts.com.br/

