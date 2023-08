Fibra Experts surpreende com Jardim Bonança Ypês, um novo marco de urbanismo e qualidade de vida

Após o sucesso da primeira fase, empresa lança Jardim Bonança Ypês, levando qualidade de vida a um novo patamar em Bragança Paulista

SÃO PAULO , 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Fibra Experts apresenta o Jardim Bonança Ypês, a mais recente etapa do consagrado empreendimento Jardim Bonança, que redefine a qualidade de vida em Bragança Paulista, cidade estrategicamente localizada no centro do quadrilátero formado pelo Vale do Paraíba, região de Campinas, Sul de Minas e Norte da capital paulista. Com o foco na valorização da região, esse novo projeto se destaca como um destino de excelência, consolidando sua posição como referência em empreendimentos residenciais na cidade.

O Jardim Bonança Ypês é resultado de um planejamento cuidadoso e alinhado com os princípios de urbanismo, visando ir além da simples oferta de lotes, mas sim criar um bairro completo, um verdadeiro destino para os moradores. Com um projeto diferenciado e uma forte preocupação com o entorno, a segunda fase do projeto foi idealizada para atender às expectativas e elevar a qualidade de vida de seus moradores.

Bragança Paulista é uma cidade em crescimento, com uma população em torno de 180.000 habitantes e um PIB de R$ 3,7 bilhões, além de ser considerada a 15ª cidade com o melhor índice de desenvolvimento humano, atestando sua excelência na oferta de serviços de saúde e educação.

Com uma localização estratégica privilegiada, a cidade de Bragança Paulista se destaca como um polo atrativo para diversas cidades vizinhas. Essa posição estratégica torna Bragança Paulista um ponto de convergência para municípios como Atibaia, Amparo, Morungaba e Pinhalzinho, reforçando a importância da região como um local em permanente desenvolvimento e crescimento.

O acesso principal ao empreendimento Jardim Bonança é feito pela Rodovia Benevenuto Moretto, garantindo facilidade e comodidade aos moradores e visitantes. A partir dessa via, a chegada ao empreendimento ocorre pela Avenida Amoreira, que se estende por cerca de 2 km de ciclofaixas, proporcionando uma entrada acolhedora e convidativa.

Sucesso da Primeira Fase

O Jardim Bonança trouxe uma transformação significativa para a região, proporcionando um novo patamar de qualidade de vida para seus moradores. O empreendimento ocupa uma parte da área localizada na conhecida "Fazenda do Cafezal", abrangendo cerca de 3 milhões m². Em uma área privilegiada, o Jardim Bonança possui aproximadamente 50 mil m² de mata nativa, batizado de Parque Jardim Bonança, com espaços projetados para lazer e praças.

O CEO da Fibra Experts, Fernando Kenworthy, ressalta que o bairro conta uma infraestrutura completa e inúmeros atrativos, além de se destaca por sua localização estratégica, segurança, áreas de lazer e preservação da natureza.

"O Jardim Bonança é uma realização que nos enche de orgulho. Com uma infraestrutura completa, uma localização estratégica privilegiada e uma preocupação genuína com a qualidade de vida de seus moradores.", disse o executivo.

Segunda Parte do Projeto

Jardim Bonança Ypês é a continuação natural do Jardim Bonança, com uma proposta quase exclusivamente residencial. Para Stefan Riess, Diretor Executivo de Urbanismo da Fibra Experts, com o lançamento do Jardim Bonança Ypês, a empresa reafirma seu compromisso em desenvolver empreendimentos de qualidade, com respeito ao meio ambiente e foco na satisfação dos moradores. "A nova fase promete superar as expectativas e consolidar ainda mais o destino Jardim Bonança como referência em qualidade de vida na região. Temos como premissa dos nossos empreendimentos não apenas entregar projetos e moradias, mas sim bairros com toda infraestrutura que o nosso cliente merece e procura", finalizou.

Conforto e segurança em plena harmonia: o Jardim Bonança Ypês tem na segurança dos moradores uma de suas principais características. "Limitamos a quantidade de acessos para dentro do bairro, o que assegura mais tranquilidade aos moradores e vai ao encontro do conceito de privilegiar o pedestre, pois reduz o fluxo de trânsito no entorno e facilita o lazer das crianças e a livre circulação das pessoas", acrescenta Stefan Riess.

O privilégio de morar em um bairro vivo: A concepção do empreendimento levou em conta as rotinas dos futuros habitantes, em relação aos deslocamentos para o trabalho, o caminho que os filhos precisam fazer para ir à escola, a saída para lazer ou compras no comércio da região. O desenho de todas as linhas locais acompanha as curvas de nível, o que propicia ruas mais planas, bastante convidativas para caminhadas. "A ideia foi projetar um bairro vivo e vibrante, onde os moradores seguem rumo ao seu destino por vias e calçadas generosas em meio a um paisagismo que privilegia a conexão com a natureza e a paz de espírito", ressalta o diretor.

Lazer em meio a muito verde: o ponto alto do Jardim Bonança Ypês está na alameda central que delimita a entrada do empreendimento, projetada para ser o coração do bairro, o ponto de encontro e sociabilização dos moradores. Trata-se de um parque linear com uma área verde central e espaços públicos de convivência, que permite atividades de esporte, lazer e entretenimento para todas as idades, da criança ao idoso, sem se esquecer dos pets. A comunidade pode desfrutar uma completa infraestrutura que mesa de jogos, quadras de vôlei de areia e garrafão de basquete. Todas essas atrações são ladeadas por bancos em meio a flores e palmeiras, que culminam em um mirante de onde é possível admirar a vista belíssima da cidade.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts: www.fibraexperts.com.br/

