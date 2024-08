FIBRA Prologis Adquiere el Control Administrativo de Terrafina Refuerza el Compromiso con el Mercado Inmobiliario Industrial Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), propietario y operador líder de inmuebles logísticos Clase A en México, ha adquirido la mayoría de los CBFIs de Terrafina, la cual representa el 77.14% de los certificados en circulación. Esta adquisición solidifica la posición de FIBRA Prologis como la empresa líder en el sector inmobiliario industrial de México.

"Estamos muy emocionados de haber adquirido más de tres cuartas partes de las acciones por medio de la oferta de FIBRA Prologis sobre Terrafina. Este es un hito importante que demuestra nuestro compromiso con el mercado inmobiliario industrial mexicano", dijo Héctor Ibarzabal, CEO de FIBRA Prologis. "Con nuestra amplia experiencia en el mercado y un sólido portafolio, estamos bien posicionados para impulsar el crecimiento sostenido del valor de las inversiones tanto en Terrafina como en FIBRA Prologis".

Terrafina administra el equivalente a aproximadamente 42.3 millones de pies cuadrados (3.9 millones de metros cuadrados) de bienes raíces industriales en varios mercados clave, incluyendo 289 bodegas industriales y 11 propiedades de reserva de tierra. Al 30 de junio de 2024, FIBRA Prologis poseía 236 instalaciones logísticas y de manufactura en seis regiones industriales en México, sumando un total de 46.9 millones de pies cuadrados (4.4 millones de metros cuadrados) de área bruta rentable.

La adquisición refuerza la fuerte presencia de FIBRA Prologis en México, una de las empresas de bienes raíces industriales más grandes del país. Con más de 46.9 millones de pies cuadrados (4.4 millones de metros cuadrados) de área bruta rentable y 236 instalaciones logísticas, la compañía está preparada para expandir su inversión en activos industriales de la más alta calidad, reflejando su confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de este país.

"El exitoso resultado de esta oferta pública es un testimonio de la confianza que los inversionistas de CBFI de Terrafina tienen en nuestra dirección estratégica y experiencia operativa", afirmo Armando Fregoso, Presidente de Prologis para América Latina. "A medida que integremos estos activos de alta calidad con el tiempo, seguiremos comprometidos en aprovechar nuestras capacidades líderes operativas para maximizar las oportunidades en el dinámico mercado inmobiliario industrial de México".

ACERCA DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un propietario y operador de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de junio de 2024, FIBRA Prologis se componía de 236 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 46.9 millones de pies cuadrados (4.4 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas, intenciones, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria y los mercados en los que opera Fibra Prologis, las creencias de la dirección y las suposiciones hechas por la dirección. Tales declaraciones implican incertidumbre que podría afectar significativamente los resultados actuales. Palabras tales como " expectativa", "anticipa", "pretende", "será", "cree", "potencial", "estima", "debería" y variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones a futuro, las cuales generalmente no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones relacionadas con los términos de la Oferta, el éxito en el cierre de la Oferta, los beneficios esperados de la combinación de negocios propuesta, las potenciales desventajas de no aceptar la Oferta, o acontecimientos o desarrollos que esperamos o anticipamos que se produzcan en el futuro son declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros e implican ciertos riesgos, incertidumbre y suposiciones que son difíciles de predecir. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquier declaración a futuro se basan en suposiciones razonables, no podemos garantizar que nuestras expectativas se cumplan y, por lo tanto, los resultados reales pueden diferir materialmente de lo expresado o previsto en dichas declaraciones a futuro. Algunos de los factores que pueden afectar los resultados incluyen, sin limitar: (i) ofertas competitivas para la adquisición de Terrafina, (ii) diversas interpretaciones de las regulaciones de autoridades gubernamentales, (iii) los climas económicos nacionales, internacionales, regionales y locales, (iv) los cambios en los mercados financieros, las tasas de interés y el tipo de cambio de divisa extranjera, (v) el aumento o la imprevisión de la competencia por nuestras propiedades, (vi) los riesgos asociados a las adquisición, disposición y desarrollo de propiedades, (vii) mantenimiento del estatus de fideicomiso de inversión en bienes raíces ("FIBRA") y su estructuración fiscal, (viii) disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de deuda que mantenemos y nuestras calificaciones crediticias, (ix) riesgos relacionados con nuestras inversiones, (x) riesgos relacionados con la pandemia de Coronavirus, (xi) incapacidad de ajustar, revisar o modificar la estructura de comisiones de Fibra Prologis y (x) la incapacidad para ajustar o modificar la estructura de comisiones de FIBRA Prologis; y (xii) aquellos factores adicionales discutidos en los reportes presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis bajo el título "Factores de Riesgo". FIBRA Prologis no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros contenidas en este comunicado.

