FIBRA Prologis adquire 49.783 metros quadrados

CIDADE DO MÉXICO, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL14), proprietária e administradora líder de imóveis industriais de Classe A no México, adquiriu dois edifícios localizados em Tijuana, Baja California. Os edifícios, que representam um investimento total de USD 56,5 milhões, incluindo os custos com escrituras e documentos, abrangem 49.783 metros quadrados.

"Essas propriedades em Tijuana nos permitem continuar atendendo a uma demanda cada vez maior, em parte alimentada pela contratação de equipes remotas (nearshoring), em mercados estratégicos e restritos, alinhados com nossa estratégia de investimento e, ao mesmo tempo, gerar valor para nossos acionistas. Com esta aquisição, investimos cerca de USD 120 milhões durante o ano. Essas propriedades serão financiadas com fundos recebidos por meio de uma Oferta de direitos", disse Luis Gutiérrez, CEO da Prologis Mexico.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é proprietária e administradora de imóveis industriais de Classe A no México. Em 30 de setembro de 2022, a FIBRA Prologis era composta por 228 unidades de logística e manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 4 milhões de metros quadrados de área bruta locável.

Declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado que não representam fatos históricos são chamadas de declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais sobre o setor e os mercados nos quais a FIBRA Prologis opera, no que administração acredita e nas suposições feitas pela administração. Essas declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações dessas palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar asdeclarações prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, os eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou acreditamos que ocorrerão no futuro, incluindo declarações relacionadas ao aumento da locação e ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de alienação, condições gerais nas regiões geográficas onde atuamos, nossa dívida e posição financeira são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho no futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão concretizadas e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto nessas declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, mas não se limitam a: (i) cenário econômico nacional, internacional, regional e local; (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moedas estrangeiras; (iii) aumento na concorrência ou concorrência imprevista por nossas propriedades; (iv) riscos associados a aquisições, alienações e desenvolvimento de propriedades; (v) manutenção do status de fundo de investimento imobiliário ("FIBRA") e da estrutura tributária; (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de dívida que mantemos e nossas avaliações de crédito; (vii) riscos relacionados aos nossos investimentos; (viii) incertezas relacionadas ao meio ambiente, incluindo riscos de desastres naturais; (ix) riscos relacionados à pandemia do coronavírus; e (x) os fatores adicionais discutidos em relatórios arquivados na "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e na Bolsa de Valores Mexicana pela FIBRA Prologis sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não tem obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas apresentadas neste comunicado.

Não solicitação — Os valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações anexas, se houver, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos nem vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção das exigências de registro sob a Lei de Valores Mobiliários e todas as leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Qualquer anúncio desse tipo não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e conforme aplicável.

