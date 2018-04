FIBRA Prologis anuncia os resultados da receita do primeiro trimestre de 2018

Aluguéis líquidos efetivos na rotação aumentaram 13,8 por cento

Crescimento do lucro operacional líquido (net operating income (NOI)) cresceu 6,6 por cento

Pagamento completo do empréstimo a prazo determinado no valor de US$225 milhões

milhões Amortização de dívida de hipoteca garantida no valor de US$72 milhões

O lucro líquido por CBFI no primeiro trimestre foi de Ps. 0,9637 (US$0,0501) em comparação com Ps. (0,1377) (US$0,0081) no mesmo período em 2017.

Os fundos de operações (FFO) por CBFI foi de Ps. 0,8829 (US$0,0458) no primeiro trimestre em comparação com Ps. 0,8561 (US$0,0408) no mesmo período em 2017.

UM INÍCIO DE ANO FORTE

"A área de bens imóveis industriais no México é um setor em crescimento, sustentado pelo segmento e pela quantidade estrutural insuficiente de produtos modernos", disse Luis Gutierrez, CEO da Prologis Property Mexico. "A FIBRA Prologis está bem posicionada para se beneficiar destes fatores estruturais conforme evidenciado pelo aumento saudável de arrendamentos que significou uma sólida renda líquida operacional de caixa da mesma propriedade. Nossos resultados financeiros no primeiro trimestre indicam que podemos esperar um outro ano excelente."

Portfólio Operacional 1oTrim18 1oTrim17 Notas Ocupação ao final do período 96,0% 97,4% Términos de locação estabelecidos e expirações sazonais levaram a um declínio da ocupação esperada Arrendamentos firmados 1,6 MSF 2,4 MSF

Retenção de clientes 73,7% 72,2%

Mudança no aluguel líquido efetivo 13,8% 8,0% Liderado pela Cidade do México, Juarez e Tijuana NOI em caixa da mesma propriedade 6,6% (1,3)% Aluguéis mais altos e despesas com créditos de liquidação duvidosa ocasionaram NOI em caixa da mesma propriedade (SSNOI) NOI da mesma propriedade 7,1% (3,0)%



POSIÇÃO FINANCEIRA SÓLIDA

No dia 31 de março de 2018, a FIBRA Prologis indicou uma alavancagem de 33,2% e liquidez de Ps. 5,9 bilhões (US$320,7 milhões), que incluíram Ps. 5,8 bilhões (US$312,0 milhões) de capacidade disponível de sua linha de crédito não garantido e Ps. 159,2 milhões (US$8,7 milhões) em caixa irrestrito.

Durante o trimestre, a FIBRA Prologis pagou inteiramente um empréstimo a prazo determinado não garantido com um consórcio de bancos nacionais e internacionais totalizando US$225,0 milhões. O vencimento do empréstimo pode ser prolongado até 2023 e tem um custo de endividamento variável. A receita foi usada para o pagamento do endividamento garantido de US$72,1 milhões programado para vencer em 2018 e os empréstimos sob uma linha de crédito rotativo. Uma troca da taxa de juros de variável à fixa foi executada no novo empréstimo a prazo determinado não garantido no valor de US$225,0 a uma taxa de 5,0%.

Além disso, durante o trimestre, a FIBRA Prologis firmou um contrato de opção para o câmbio de Ps. 100,0 milhões (US$5,0 milhões) por trimestre a um preço de exercício de 20 pesos mexicanos por dólar americano.

"Com a recente assinatura do novo empréstimo a prazo determinado não garantido, nós atuamos em nossos vencimentos de 2018 e repusemos nossa liquidez", disse Jorge Girault, vice-presidente sênior de finanças da Prologis Mexico. "Adicionalmente, o contrato de opção permite proteger nossos FFOs e nossa distribuição, removendo efetivamente qualquer movimento negativo relacionado ao mercado cambial (FX)."

ATUALIZAÇÃO DA ORIENTAÇÃO

"Quanto às alienações dos imóveis, vimos uma demanda forte de compradores, com preços preliminares acima das expectativas iniciais. Sendo assim, optamos por não ir em frente devido aos ganhos tributáveis que seriam gerados pela venda, o que teria criado um cenário onde não poderíamos reciclar os rendimentos totais para novas aquisições de imóveis", acrescentou Girault. "Como tal, escolhemos reter as alienações até que uma solução seja encontrada."

(Com base em milhões de dólares americanos) Prévio Revisto Notas Alienação de imóveis $0,0-200,0 $0,0



INFORMAÇÕES SOBRE WEBCAST E TELECONFERÊNCIAS

A FIBRA Prologis promoverá um(a) webcast/teleconferência para discutir os resultados trimestrais, condições atuais do mercado e perspectivas futuras. Veja abaixo os detalhes do evento:

Sexta-feira, 20 de abril de 2018, às 9h (horário do centro dos Estados Unidos) / 10h (horário da costa leste dos Estados Unidos)

Webcast ao vivo em www.fibraprologis.com na seção de relações com investidores, clicando em eventos

Disque +1 877 256 7020 ou +1 973 409 9692 e digite a senha 93296071.

Um replay telefônico estará disponível de 20 a 27 de abril pelos números +1 855 859 2056 para ligações dos EUA e Canadá ou 1 404 537 3406 para todos os outros países utilizando o código de conferência 93296071 e a senha 31833. O replay será postado na seção de relações com investidores do website da FIBRA Prologis.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é uma das principais proprietárias e operadoras de bens imóveis industriais de classe A no México. Em 31 de março de 2018, a FIBRA Prologis era composta de 196 instalações de logística e fabricação em seis mercados industriais no México contando com uma área de 34,6 milhões de pés quadrados (3,2 milhões de metros quadrados) de área bruta locável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações contidas neste comunicado de imprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas nas atuais expectativas, estimativas e projeções sobre a indústria e os mercados nos quais a FIBRA Prologis opera, e nas convicções e suposições feitas por administradores. Tais declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações de tais palavras e expressões semelhantes pretendem identificar tais declarações prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Todas as declarações que abordam desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou prevemos que irão ocorrer no futuro — incluindo declarações relativas ao crescimento dos aluguéis e ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de alienação, condições gerais nas áreas geográficas em que operamos, nossa posição de endividamento e financeira são declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão concretizadas, e, portanto, resultados e efeitos reais podem diferir substancialmente dos expressos ou previstos em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar resultados e efeitos incluem, entre outros: (i) o ambiente econômico nacional, internacional, regional e local, (ii) alterações nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moedas estrangeiras, (iii) concorrência maior ou imprevista por nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, alienações e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do regime e estrutura fiscal do fideicomisso do investimento em bens imóveis ("FIBRA"), (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de endividamento que mantemos e nossas classificações de crédito, (vii) riscos relacionados aos nossos investimentos, (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, e (ix) os fatores adicionais discutidos em relatórios protocolados na "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e na Bolsa de Valores do México pela FIBRA Prologis sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que fazem parte deste comunicado de imprensa.

Não Solicitação – Quaisquer valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações correspondentes, se houver, não foram registrados de acordo com as Leis dos Valores Mobiliários de 1933 ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma exceção aplicável dos requisitos de registro de acordo com a Lei dos Valores Mobiliários e quaisquer leis de valores mobiliários estaduais. Tais anúncios não constituem uma oferta para venda ou a solicitação de uma oferta para a compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e quando aplicável.

