FIBRA Prologis Anuncia una Colocación de CBFIs

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), propietario y operador líder de inmuebles logísticos Clase A en México, anuncia la colocación de 105,000,000 de sus CBFIs a un precio de Ps. 59.00 (equivalente a US$3.29, al tipo de cambio de PS. 17.9575 por cada US$1.00, vigente al 3 de mayo de 2023) por CBFI. La oferta consistió en (a) una oferta pública de CBFIs en México (la "Oferta en México") y (b) una oferta concurrente internacional de CBFIs a inversionistas institucionales calificados según dichos inversionistas se definen en la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, según la misma haya sido modificada (la "Ley de Valores de Estados Unidos"), en operaciones que no requieren registro conforme a la misma (la "Oferta Internacional" y, junto con la Oferta en México, la "Oferta Global").

Los CBFIs no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de Estados Unidos o las leyes de valores de cualquier estado de los Estados Unidos y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin ser registrados o bajo alguna una exención de los requisitos de registro en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos y cualquier ley de valores estatales aplicables.

Declaraciones a Futuro

Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas, estimaciones y proyecciones sobre la industria y los mercados en los que opera FIBRA Prologis, las creencias de la dirección y las suposiciones hechas por la dirección. Tales declaraciones implican incertidumbres que podrían afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras tales como " expectativa", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima", variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones a futuro, las cuales generalmente no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones relativas a resultados operativos, acontecimientos o desarrollos que esperamos o anticipamos que se produzcan en el futuro - incluidas las declaraciones relativas al crecimiento de rentas y ocupación, la actividad de adquisición, la actividad de desarrollo, la actividad de disposición, las condiciones generales de las zonas geográficas en las que operamos, nuestra deuda y nuestra situación financiera - son declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros e implican ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquier declaración a futuro se basan en suposiciones razonables, no podemos garantizar que nuestras expectativas se cumplan y, por lo tanto, los resultados reales pueden diferir materialmente de lo expresado o previsto en dichas declaraciones a futuro. Algunos de los factores que pueden afectar a los resultados son, entre otros (i) los climas económicos nacionales, internacionales, regionales y locales, (ii) los cambios en los mercados financieros, en los tipos de interés y en los tipos de cambio de divisas, (iii) el aumento o la imprevisión de la competencia por nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados a las adquisiciones, disposiciones y desarrollo de propiedades, (v) mantenimiento del estatus de fideicomiso de inversión en bienes raíces ("FIBRA") y su estructuración fiscal, (vi) disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de deuda que mantenemos y nuestras calificaciones crediticias, (vii) riesgos relacionados con nuestras inversiones (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo riesgos de desastres naturales, y (ix) aquellos factores adicionales discutidos en los reportes presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores por FIBRA Prologis bajo el título "Factores de Riesgo". FIBRA Prologis no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros contenidas en este comunicado.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/124469/FIBRA_Prologis_v1_Logo.jpg

FUENTE FIBRA Prologis

SOURCE FIBRA Prologis